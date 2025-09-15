Gold: DAS überrascht JETZT alle (sogar uns!)!

Anzeige / Werbung

Der tiefe Einblick in den Handel der Insider überrascht

Die Rallye im Gold ist weit fortgeschritten, wenn man sich den bloßen Chart anschaut und auch die allgemeine Stimmung unter Retail-Tradern berücksichtigt. Droht jetzt ein großer Absturz des beliebten Edelmetalls? Wir glauben nicht! Ganz im Gegenteil: Der Blick in die INSIDE's des Commitment of Traders Reports fördert eine riesen Überraschung zu Tage. Doch dazu gleich mehr.

Gold-Reserven werden ausgebaut

Märkte bewegen sich nicht zufällig. Es gibt immer fundamentale Triebkräfte, die mit Angebot und Nachfrage zu tun haben, die den Preis eines Rohstoffs gen Norden oder gen Süden treiben. Wann immer Reserven für einen Rohstoff auf- und/oder ausgebaut werden, bedeutet dies faktisch Nachfrage nach diesem Rohstoff auf dem Weltmarkt. Und das begünstigt meist steigende Preise. Wenn man sich die Entwicklung der Gold-Reserven der USA seit dem Jahr 2000 betrachtet, sieht man eine nahezu identische Entwicklung mit dem Goldpreis. Zwischen 2002 und 2012 wurden die Reserven erhöht - und zwar deutlich. In genau diesem Zeitfenster befand sich Gold in einem riesigen Bullenmarkt und vervielfachte sich. Freilich: die Reserven allein sind nicht der Grund für diesen Bullenmarkt gewesen, aber wir können den Einfluss kausal ganz klar erkennen.

Ab 2012 bis 2015 sanken die Goldreserven, was eine rückläufige Nachfrage auf dem Weltmarkt bedeutet. Der Goldpreis befand sich genau in dieser Zeitspanne im Sinkflug. Anschließend wurden die Reserven wieder erhöht. Besonders stark findet dies seit 2018 statt. Und seitdem legen auch die Notierungen des gelblich schimmernden Edelmetalls wieder kräftig zu. Wir befinden uns noch immer in einer Phase, in der die Gold-Reserven der USA erhöht werden. Das spricht für eine Fortsetzung des Bullenmarktes im Goldpreis.

COT-INSIDE's überraschen

Die meisten Trader nutzen den frei verfügbaren, klassischen Commitment of Traders Report (kurz CoT) und die dort dargestellten Netto-Positionen. Das ist nicht verkehrt und kann eine gewisse Orientierung geben, stößt aber auch an seine Grenzen, was die Prognose-Qualität für Trading-Entscheidungen angeht. Wir haben mit unseren COT-INSIDE's ein Instrument, das in die Aktionen der Insider schaut. Und dieser Blick fördert völlig überraschend zu Tage, dass die Insider bei Gold extrem wenig verkaufen. Die grüne Verlaufslinie (unten im Chart) veranschaulicht dies. Wir liegen unterhalb unserer Triggerlinie (dunkelgrün waagerecht) für antizyklische Käufe. Wann immer diese Linie von oben angelaufen oder gar unterschritten worden war, stieg Gold anschließend massiv an. Das ist überraschend, denn normalerweise verkaufen die Insider immer mehr, je höher der Preis eines Rohstoffs gestiegen ist. Hier ist das nun anders. Und das ist mega-bullish!

500-Prozent-Race

