Charlotte, NC (www.anleihencheck.de) - Eine Zinssenkung um 25 Basispunkte durch das FOMC gilt in dieser Woche als nahezu sicher, so Matthias Scheiber, Head of Multi-Asset Solutions bei Allspring Global Investments.Die Frage, die sich einige Investoren stellen würden, sei, ob das Gremium noch stärker dovish auftrete und sich wie fast genau vor einem Jahr für einen "Jumbo-Cut" entscheide. Der Markt preise eine Serie von Senkungen (75 Basispunkte) bis Jahresende ein und erwarte einen fortgesetzten Lockerungszyklus bis ins nächste Jahr. Allspring Global Investments sehe das FOMC damit in der Zwickmühle: Die Märkte und die Regierung würden den Druck erhöhen, die Zinsen zu senken, doch die Inflation und die andere Seite des dualen Mandats würden eigentlich eine weniger starke Zinssenkung verlangen - vor allem, weil Allspring Global Investments wisse, dass der nächste FED-Vorsitzende nach Powell eher dovish sein werde. Das Basisszenario von Allspring Global Investments sei eine Zinssenkung, begleitet von einer vorsichtigen Pressekonferenz, die nicht so restriktiv sein werde wie die letzte, aber mit klarem Hinweis auf die Arbeitsmarktrisiken, ohne die hartnäckige Inflation völlig auszublenden. Für den Vorsitzenden sei das ein schwieriger Balanceakt. ...

