Trump sorgt erneut für Schlagzeilen: Zum Wochenauftakt will der US-Präsident den Kurs gegenüber Russland verschärfen - allerdings nur, wenn die EU-Staaten mitziehen. Und noch brisanter: Er fordert, Quartalsberichte abzuschaffen. Für diese Idee erhält der Republikaner auf seinem Netzwerk Truth Social bereits viel Zuspruch.In einem Post auf seiner Plattform Truth Social am Montag hat Trump gefordert, dass börsennotierte US-Firmen nicht mehr vierteljährlich, sondern nur noch halbjährlich berichten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär