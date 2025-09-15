Tony Pasquariello sieht einen intakten Bullenmarkt, der durch Fed-Senkungen befeuert werden dürfte - hohe Bewertungen seien kein Stoppsignal. Der Leiter des Hedge-Fund-Kundengeschäfts bei Goldman Sachs ist überzeugt: Der Aufwärtstrend am Aktienmarkt bleibt bestehen. "Es ist ein Bullenmarkt - der Primärtrend ist höher", erklärt Tony Pasquariello gegenüber CNBC. Unterstützung komme von besser als erwarteten Unternehmensgewinnen, gelockerten Finanzierungsbedingungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
