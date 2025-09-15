China baut, Europa bremst - droht der totale Energie-Kollaps?

Anzeige / Werbung

Strompreise explodieren, Fabriken wandern ab, während China seine Energiezukunft im Rekordtempo umbaut. Europa hingegen steckt im Dilemma zwischen Klimazielen, Importabhängigkeit und der Angst vor Blackouts. Droht uns eine Deindustrialisierung - oder erleben wir den Aufbruch in eine neue Energieära?

Energie als Fundament von Wohlstand

Energie ist mehr als nur ein Rohstoff. Sie ist, nüchtern betrachtet, die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten. Der Durchbruch kam vor rund 150 Jahren mit der Verbreitung des Verbrennungsmotors, der Öl und Gas nutzte. Plötzlich konnten Maschinen in kürzester Zeit leisten, wofür zuvor Dutzende Männer und Pferde nötig waren. Landwirtschaft, Transport, Bauwesen - all das wurde schneller, effizienter und produktiver. Der Wohlstand der westlichen Welt ist ohne diesen Energiesprung kaum vorstellbar.



Doch heute sind fossile Energieträger in vielen westlichen Ländern politisch ins Visier geraten. Unter Schlagworten wie "Klimawandel" und "Energiewende" wurden sie systematisch zurückgedrängt, oftmals ohne Rücksicht auf ökonomische Folgen.

Deutschland als warnendes Beispiel

Kaum ein Land illustriert die Risiken dieser Politik so drastisch wie Deutschland. Unter Kanzlerin Angela Merkel wurde die "Energiewende" zum zentralen Projekt: Atomausstieg, Kohleausstieg, dazu ein grünes Investitionsprogramm im Umfang von rund drei Billionen Dollar. Finanziert wurde es über Steuern und Abgaben auf Strom, mit dem Ergebnis, dass deutsche Industriestrompreise inzwischen dreimal so hoch liegen wie in den USA.



Laut einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) aus dem Jahr 2024 erwägen 37 Prozent aller Industrieunternehmen, ihre Produktion einzuschränken oder ins Ausland zu verlagern. Bei energieintensiven Betrieben liegt der Anteil bei 45 Prozent, bei Großunternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern sogar bei 51 Prozent. Die Folgen sind laut Experten gravierend: Mit jedem verlorenen Industriearbeitsplatz verschwinden nicht nur direkte Wertschöpfung und Steuereinnahmen, sondern auch indirekte Aufträge für Zulieferer, Dienstleister und Handwerker. Ökonomen sprechen hier vom "Multiplikatoreffekt" - jeder Euro in der Industrie erzeugt zwei weitere Euro an Wertschöpfung in anderen Sektoren.

Steuern auf Energie sind Steuern auf Arbeit

Besonders heikel: Energiepreise treffen nicht nur Konzerne, sondern auch private Haushalte. Da Energie gleichbedeutend mit "Arbeit" ist, wirken Energiesteuern wie eine zusätzliche Hürde für jede Form wirtschaftlicher Tätigkeit. Sie müssen gezahlt werden, ob ein Unternehmen Gewinn macht oder nicht. Damit bremsen sie Innovation, Investitionen und Konsum. Ein Blick über den Ärmelkanal zeigt, dass die Probleme kein deutsches Einzelfall sind. Auch Großbritannien kämpft mit steigenden Energiepreisen und wachsenden Problemen bei der Netzstabilität. Wind und Sonne liefern dort - ähnlich wie in Deutschland, nicht die notwendige Grundlast, um Versorgungssicherheit zu gewährleisten.