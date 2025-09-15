Das iPhone 17 ist da. Doch das war offenbar erst der Anfang. Einem Medienbericht zufolge soll Apple in den kommenden Monaten gleich zehn weitere neue Produkte vorstellen. Im September gab es bereits vier neue iPhones, drei neue Apple Watches und neue Airpods zu sehen. Doch damit ist offenbar noch nicht Schluss. Laut Bloomberg plant das Unternehmen Anfang 2026 neue Macbook-Pro-Modelle mit verschiedenen M5-Chip-Varianten (M5, M5 Pro und M5 Max) vorzustellenm. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
