EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Fonds

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV: Auflösung eines Teilfond



15.09.2025 / 15:10 GMT/BST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Auflösung des JPMorgan ETFs (Ireland) - Carbon Transition China Equity (CTB) UCITS ETF - wirksam ab dem 24. October 2025 Hiermit werden Sie darüber informiert, dass der Fond JPMorgan ETFs (Ireland) - Carbon Transition China Equity (CTB) UCITS ETF (der "Teilfond") von dem Sie Anteile besitzen, aufgelöst wird. Ihr Teilfonds trägt lediglich die Wertpapiertransaktionskosten; alle anderen mit der Liquidation verbundenen Kosten werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen. Um einen ordnungsgemäßen und effizienten Liquidationsprozess zu gewährleisten, kann Ihr Teilfonds bereits in der Zeit vor dem Liquidationsdatum mit der Liquidation von Beständen beginnen. Um das vollständige Dokument einschließlich der den Anteilseignern zur Verfügung stehenden Optionen einzusehen, kopieren Sie bitte den folgenden Link in die Adressleiste Ihres Browsers: https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/en/supplemental/notice-to-shareholders/jpm56794-etf-ctce-liquidation-en.pdf Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: JPMorgan David Brigstocke +44 7830 316102 Diese Informationen werden von RNS, dem Informationsdienst der Londoner Börse, zur Verfügung gestellt. RNS ist im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority (Finanzmarktaufsicht) als Primary Information Provider zugelassen. Für die Nutzung und die Verbreitung dieser Informationen können die Geschäftsbedingungen gelten. Um weitere Auskünfte zu erhalten, setzen Sie sich bitte mit rns@lseg.com in Verbindung oder gehen Sie auf www.rns.com.



15.09.2025 GMT/BST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

