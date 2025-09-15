© Foto: Klaus Ohlenschläger - Picture AllianceRekordzuflüsse in ETFs und neue Krypto-Fonds treiben die Märkte auf Autopilot und könnten den Einfluss der Fed auf Anlegerstimmung und Preise schwächen.Der US-Markt für Exchange Traded Funds (ETFs) erlebt ein historisches Wachstum. Laut Daten der Beratungsfirma ETFGI summierten sich die in den USA gelisteten ETFs Ende August auf ein Rekordvolumen von 12,19 Billionen US-Dollar. Zum Vergleich: Ende 2024 lag das Volumen noch bei 10,35 Billionen US-Dollar. Allein im August flossen 120,65 Milliarden US-Dollar in ETFs, womit die Zuflüsse seit Jahresbeginn auf 799 Milliarden US-Dollar steigen - so viel wie nie zuvor. Das rasante Wachstum konzentriert sich auf die drei größten Anbieter: iShares …Den vollständigen Artikel lesen ...
