Tokyo (ots/PRNewswire) -SwitchBot, ein führender Anbieter von KI-fähigen Robotersystemen für zu Hause, hat heute zwei neue Produkte in seiner Reinigungsroboter-Reihe angekündigt: den SwitchBot Bodenreinigungsroboter S20 und Staubsaugerroboter K11+. Beide haben eine nahtlose Matter 1.4-Integration und unterstützen direkt die Bereichsreinigungsfunktion in Apple Home.Mit ihrer starken Reinigungsleistung und fortschrittlichen Automatisierung zeigen diese beiden neuen Produkte, dass SwitchBot sich dafür einsetzt, die Reinigung zu Hause einfacher, smarter und zugänglicher zu machen. Sie bieten Lösungen, die sowohl für große Haushalte als auch für kompakte Wohnungen passen.SwitchBot Bodenreinigungsroboter S20: Bester Bodenreinigungsroboter mit Matter 1.4Der SwitchBot Bodenreinigungsroboter S20 baut auf dem Erfolg seines Vorgängers auf und kombiniert fortschrittliche Reinigungsleistung mit praktischer Automatisierung. Er bietet Premium-Funktionen zu einem erschwinglichen Preis.Das Herzstück des S20 ist das RinseSync-Rollenmoppsystem, das den Rollenmopp während des Betriebs kontinuierlich schrubbt und spült, um sicherzustellen, dass bei jedem Wischvorgang ein sauberer Mopp verwendet wird. Das Modell S20 verfügt über eine Anti-Verwicklungs-Gummibürste mit einer V-förmigen Anti-Verwicklungs-Seitenbürste, die ein vollständig verwicklungsfreies Nutzungserlebnis gewährleistet. Mit einer Saugleistung von 10.000 Pa und einer KI-gesteuerten Hindernisvermeidung ist der S20 für die Tiefenreinigung von verschiedenen Bodenbelägen wie Hartholz, Fliesen und Teppichböden geeignet.Die MultiClean Basisstation ist in zwei Versionen erhältlich, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden. Die Edition mit automatischer Befüllung und Entleerung wird direkt an die Hausinstallation angeschlossen, um automatisch sauberes Wasser nachzufüllen und schmutziges Wasser abzulassen, wodurch das Erlebnis einer echten berührungslosen Reinigung näher kommt. Außerdem entleert und speichert die Station den Staub bis zu 90 Tage lang und trocknet den Mopp mit 50 °C heißer Luft, um Geruchs- und Bakterienbildung zu verhindern.Der S20 arbeitet nahtlos mit dem SwitchBot-Ökosystem zusammen. Er kann auch den SwitchBot Verdunstungsluftbefeuchter nachfüllen und schafft so eine vernetzte und mühelose Heimumgebung. In Kombination mit der Unterstützung von Matter 1.4 können Nutzer den S20 problemlos in verschiedene Smart-Home-Plattformen integrieren und insbesondere die Sektionsreinigung in Apple Home nutzen.SwitchBot Saugroboter K11+, kleiner und stärker mit Matter 1.4Neben dem S20 stellt SwitchBot den K11+ vor, den kleinsten Staubsaugerroboter der Welt, der jetzt mit Matter 1.4, einer kompakteren Basisstation und einer deutlich stärkeren Saugleistung ausgestattet ist.Mit einem Durchmesser von nur 24,8 cm und einer Höhe von 9,2 cm ist das K11+ Hauptgerät so konzipiert, dass es unter niedrige Möbel passt, enge Kurven navigieren kann und in Räume passt, die für größere Roboter nicht zugänglich sind. Die Mini-Basisstation ist ebenso platzsparend: Sie nimmt weniger Raum ein als ein DIN-A4-Blatt und fasst in ihrem antibakteriellen 4-Liter-Beutel bis zu 90 Tage Staub.Trotz seiner kompakten Größe liefert der K11+ eine Saugleistung von 6.000 Pa und verfügt über eine Anti-Verwicklungs-Gummibürste mit einer V-förmigen Anti-Verwicklungs-Seitenbürste, wodurch er sich für Haushalte mit Kindern oder Haustieren eignet. Er nutzt die 360°-LiDAR-Navigation mit PSD-Sensoren, um genaue Karten von jedem Raum zu erstellen, die sicherstellen, dass er das gesamte Haus mit Präzision abdeckt und dabei Hindernisse und Stürze vermeidet.Mit einem Geräuschpegel von nur 45 dB im Leisemodus ist der K11+ im täglichen Gebrauch unauffällig und ermöglicht es, Reinigungszyklen bei der Arbeit von zu Hause oder in der Nacht durchzuführen, ohne zu stören. Gleichzeitig ist der K11+ mit einer vollständigen Matter 1.4-over-WiFi-Integration ausgestattet und unterstützt neben dem SwitchBot-Ökosystem auch die Abschnittsreinigung in Apple Home, was den Benutzern ein wirklich vernetztes Erlebnis bietet.Zwei Produkte, eine VisionMit der Einführung des S20 und des K11+ erweitert SwitchBot sein Reinigungsportfolio, um den Bedürfnissen verschiedener Haushalte gerecht zu werden. Der S20 ist für Familien gedacht, die eine leistungsstarke, vollautomatische Bodenreinigungslösung mit minimalem Wartungsaufwand wünschen. SwitchBot Bodenreinigungsroboter S20: MSRP $ 799,99 (USD) / € 799,99 (EUR) / £ 799,99 (GBP) / CAD $ 999,99.- SwitchBot Mini-Staubsaugerroboter K11+: MRSRP $ 399,99 (USD) / € 399,99 (EUR) / £ 399,99 (GBP) / CAD $ 499,99.- Erhältlich auf der offiziellen SwitchBot-Website und in Amazon-Shops.