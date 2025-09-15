EQS Stimmrechtsmitteilung: GEA Group Aktiengesellschaft

GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 43 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



15.09.2025 / 16:42 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Aufgrund der am 21.05.2025 erfolgten Überschreitung der Meldeschwelle von 10% der Stimmrechte informierte uns die Mitteilungspflichtige (Massachusetts Financial Services Company) wie folgt:



1) Zweck der Investition

Die Art der Investition ist eine passive Investition, die darauf abzielt, dass die Mitteilungspflichtige über einen langfristigen Zeitraum eine positive finanzielle Rendite erzielt.



2) Absicht, weitere Stimmrechte zu erwerben

Die Mitteilungspflichtige könnte innerhalb der nächsten 12 Monate zusätzliche Stimmrechte erwerben.



3) Einfluss auf die Unternehmensführung

Die Mitteilungspflichtige beabsichtigt nicht, Einfluss auf die Ernennung von Mitgliedern der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane der Emittentin auszuüben.



4) Kapitalstruktur

Die Mitteilungspflichtige strebt keine wesentliche Veränderung der Kapitalstruktur der Emittentin an, insbesondere nicht im Hinblick auf die Verschuldung, der Erhöhung der Fremdfinanzierung oder der Änderung der Dividendenpolitik (einschließlich einer Erhöhung der Dividendenausschüttung).



5) Herkunft der Mittel

Aus von der Mitteilungspflichtigen und verbundenen Unternehmen - als globaler Investmentmanager für institutionelle Investoren und andere Fonds - verwalteten Fonds.









15.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

