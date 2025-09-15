Kenneth Rogoff sagte im Frühsommer 2025 ein tripolares Währungssystem voraus, das mit einem schleichenden Bedeutungsverlust des US-Dollar einhergehen werde. Diese Entwicklung könnte weitreichende Folgen für die globale Finanzstabilität haben. Letzte Woche legte der Experte mit einer weiteren Warnung nach. Demnach könnten die USA in Zukunft mit einer schweren Schuldenkrise konfrontiert werden; zudem drohe dem Land ein "Finanzkollaps". Parallel hierzu sprach Rogoff von einem (finanziellen) "Endspiel". ...Den vollständigen Artikel lesen ...
