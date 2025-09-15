München (ots) -Zwei Frauen, ein Schicksal: Die neuen Folgen der erfolgreichen ARD-Daily-Novela "Rote Rosen" bringen einige Veränderungen mit sich: Erstmals stehen zwei Frauen im Fokus der Geschichte - Lou (Eva Maria Grein von Friedl) und Jess (Juana Nagel), die ihre Leben nach einer schicksalhaften Verwechslung neu ordnen müssen.Produzent Jan Diepers: "Die 'Rosen' waren schon immer eine Serie über große Gefühle. Jetzt stehen zwei Frauen im Mittelpunkt - das heißt doppelt so viel Liebe, doppelt so viel Drama und ganz neue Blickwinkel. Genau das macht Staffel 24 so besonders."Lou, Tochter der charismatischen Matriarchin Victoria (Caroline Schreiber), verschlägt es mit Mann Daniel (Daniel Fritz) und ihren beiden Söhnen nach Lüneburg. Gemeinsam träumen sie davon, ihr Glück mit einer kleinen Tochter zu vollenden. Doch als Daniel durch eine Erkrankung unfruchtbar wird, bleibt ihnen nur eine letzte, kostbare Chance - eine künstliche Befruchtung.Jess ist die Nichte von Gisela (Martina Eitner-Acheampong) und ihr Leben bis ins Detail geplant. Als ihr langjähriger Freund sie völlig überraschend verlässt, steht sie plötzlich vor den Scherben ihres Traums. Doch dann geschieht das Unfassbare: Durch eine Verwechslung in der Arztpraxis wird nicht Lou, sondern Jess von Daniel schwanger. Was als Fehler beginnt, wird zur schicksalhaften Begegnung zweier Frauen ...Sendetermine:Ab Anfang November erblühen die "Roten Rosen" in neuem Licht - mit neuem Cast und bewegenden Höhepunkten voller Emotionen."Rote Rosen" - montags bis freitags um 14:10 Uhr im Ersten und bereits am Vortag in der ARD Mediathek (12 Monate verfügbar).Weitere Informationen und Interviews zur 24. Staffel stehen ab sofort im Presseservice (https://presse.daserste.de/) für akkreditierte Journalisten zum Download zur Verfügung.Fotos über www.ardfoto.dePressekontakt:Merle Frank, Studio Hamburg Serienwerft "Rote Rosen", E-Mail: mfrank@rote-rosen.tvSusi Lindlbauer, ARD Programmdirektion, E-Mail: susi.lindlbauer@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6118267