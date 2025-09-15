Der Marktführer der CFD-Branche erhält eine der renommiertesten Auszeichnungen der Branche in Europa

Der mehrfach ausgezeichnete Online-Broker Libertex kann eine weitere Auszeichnung in seine Trophäensammlung aufnehmen, da er von den Global Forex Awards zum besten CFD-Broker Europas gekürt wurde.

Dieser Titel unterstreicht nicht nur die Rolle des Brokers als vertrauenswürdiger Marktführer, sondern spiegelt auch das Engagement von Libertex wider, auf allen Ebenen Spitzenleistungen zu erbringen. Die Auszeichnung gilt für das gesamte Leistungsspektrum des Unternehmens, vom Kundensupport über die Handelstechnologie bis hin zu Schulungen und der Abdeckung von Vermögenswerten, und stärkt die Position des Brokers auf dem globalen CFD-Handelsmarkt, während sie gleichzeitig seine kontinuierlichen Bemühungen, relevant zu bleiben, ins Rampenlicht rückt.

Marios Chailis, CMO der Libertex Group, sagte zu dem jüngsten Gewinn: "Wir fühlen uns sehr geehrt, bei den Global Forex Awards als "Bester CFD-Broker Europa" ausgezeichnet worden zu sein. Diese Auszeichnung spiegelt nicht nur die Bemühungen unseres engagierten Teams wider, sondern auch das Vertrauen, das unsere Kunden uns jeden Tag entgegenbringen. Bei Libertex war es schon immer unsere Mission, den Maßstab für Exzellenz zu setzen, und diese Anerkennung spornt uns an, die Messlatte immer höher zu legen."

Ein erfolgreicher Weg

Die Auszeichnung bei den Global Forex Awards ist bereits der dritte prestigeträchtige Titel, den Libertex 2025 gewonnen hat. Im Juni wurde das Unternehmen bei den UF AWARDS Global 2025 als "Bester globaler Broker" ausgezeichnet und zuvor bei der 9. jährlichen Verleihung der Fintech Breakthrough Awards als "Beste Online-Handelsplattform".

All diese Auszeichnungen untermauern die Glaubwürdigkeit des Unternehmens, die sich in seinen nutzerorientierten Angeboten, seiner eleganten Plattform und seinem markanten Branding widerspiegelt. Die internationale Anerkennung neben mehr als 400 herausragenden Brokern bestätigt Libertex als Branchenführer.

In einer Branche, die durch strenge Regeln und kontinuierliche Weiterentwicklung geprägt ist, haben die Global Forex Awards einen Standard für hohe Qualität bei Finanzdienstleistungen und Fintech gesetzt. Eine solche Auszeichnung zu gewinnen, ist keine leichte Aufgabe. Die Awards, an denen die gesamte Branche in einem offenen Abstimmungsprozess teilnimmt, zählen zu den begehrtesten Auszeichnungen und verleihen den Gewinnern Glaubwürdigkeit und branchenweite Anerkennung.

"Seit Jahren gelten die Global Forex Awards als Maßstab für Spitzenleistungen im Privatkundenhandel. Trader brauchen Beweise, und genau das geben wir ihnen. Libertex hat immer wieder bewiesen, dass es der Konkurrenz um Längen voraus ist", sagte Archie Humphries, Direktor bei Holiston Media im Namen der Global Forex Awards.

Die Referenzen von Libertex

Die Quelle des Erfolgs von Libertex sind kontinuierliche, nachhaltige Innovationen und die einzigartige Fähigkeit, Chancen zu erkennen, wo andere nur Herausforderungen sehen.

Libertex bietet über seine preisgekrönte proprietäre Plattform Zugang zu einer großen Auswahl an CFDs auf Aktien, Indizes, Devisenpaare, Rohstoffe, ETFs und Kryptowährungen. Schnelle Ausführung und niedrige, stabile Spreads sind die wesentlichen Faktoren, die Libertex zu einem zuverlässigen Handelspartner sowohl für erfahrene als auch für unerfahrene Trader machen.

Die Reichweite des Online-Brokers geht über die Grenzen des Privatkundenhandels hinaus. Anfang des Jahres unterzeichnete Libertex einen langfristigen Partnerschaftsvertrag mit dem KICK Sauber F1 Team und stieg damit direkt in die Formel 1 ein.

Über Libertex

Libertex ist Teil der Libertex Group und ein Online-Broker, der handelbare CFDs mit Basiswerten wie Rohstoffen, Devisen, ETFs, Kryptowährungen und anderen anbietet. Libertex bietet auch Investitionen in echte Aktien an.

Im Laufe der Jahre hat Libertex zahlreiche renommierte Auszeichnungen und Anerkennungen erhalten, darunter "Bester CFD-Broker Europa" (Global Forex, 2025), "Bester globaler Broker" (Ultimate Fintech, 2025) und "Beste Online-Handelsplattform" (FinTech Breakthrough, 2025).

Libertex ist fest davon überzeugt, dass Sport inspirieren, stärken und zum Erfolg motivieren kann, und hat sich einen Namen als Sponsor namhafter Sportteams gemacht. Derzeit ist Libertex offizieller Online-Handelspartner des KICK Sauber F1 Teams.

Seit ihrer Gründung 1997 hat sich die Libertex Group zu einem robusten Fintech-Unternehmen entwickelt, das in verschiedenen Ländern vertreten ist und Millionen von Kunden aus mehreren Ländern weltweit betreut.

In Europa wird die Libertex-Handelsplattform von Indication Investments Ltd. betrieben, einer zyprischen Investmentgesellschaft, die von der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) reguliert und beaufsichtigt wird und die CIF-Lizenznummer 164/12 hat.

