Das Designstudio Italdesign hat im Auftrag von Volkswagen ein elektrisches SUV-Coupé auf Basis der Konzernplattform MEB+ entwickelt. Das Modell namens EVX existiert allerdings nur virtuell und dient als Machbarkeitsstudie, um das volle Potenzial des E-Kleinwagen-Baukastens zu zeigen. Auf der MEB+ wird unter anderem die neue E-Kleinwagenfamilie der Volkswagen-Gruppe aufbauen, die dieser Tage bei der IAA Mobility im Rampenlicht stand. Bei dem digitalen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
