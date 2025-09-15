© Foto: JOHN ANGELILLO - newscomDie Bank of America warnt: Fondsmanager treiben die Aktienquote auf Rekordniveau. Extreme Euphorie gilt oft als Vorbote einer Korrektur - während Milliarden in Gold als Absicherung fließen.Die Märkte könnten kurz vor einem Wendepunkt stehen: Die Bank of America (BofA) warnt, dass die kommende Fondsmanagerumfrage eine "extreme Hausse-Stimmung" offenbaren könnte. Chefstratege Michael Hartnett sieht darin ein klassisches Kontra-Signal für eine bevorstehende Korrektur. "Ich bleibe bei Aktien, bis wir uns Gedanken über die Zwischenwahlen im nächsten Frühjahr machen müssen", fasst er die Haltung vieler Investoren zusammen. Private Kunden der Bank of America haben aktuell 64,2 Prozent ihres …Den vollständigen Artikel lesen ...
