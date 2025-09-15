US-Präsident Donald Trump hat neue Pläne für Kapitalmärkte. Alle, die in US-Aktien anlegen, könnten davon betroffen sein. Donald Trump versetzt die Aktienmärkte mit seinen Aussagen nicht selten in Bewegung. Nun gibt es eine neue Meldung über Trumps Pläne für den Kapitalmarkt, die bei Anlegern für Sorgenfalten sorgt. Trumps neue Pläne für den Kapitalmarkt Denn wie Trump auf seiner Plattform Social Truth mitteilte, sollen Unternehmen an der Börse nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de