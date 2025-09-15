Adobe liefert ab - neue KI-Produkte als Gamechanger für die Aktie?

Anzeige / Werbung

Adobe Aktie: Starke Zahlen, schwache Reaktion - KI-Boom oder Wachstum am Limit?

Adobe zählt seit Jahrzehnten zu den führenden Softwarehäusern für Kreativ- und Publishing-Lösungen - mit Klassikern wie Photoshop, Illustrator und Acrobat. Seit der Umstellung auf das Cloud-Abo-Modell hat das Unternehmen sein Geschäftsmodell stabilisiert und kontinuierlich ausgebaut. Heute erwirtschaftet Adobe den Großteil seiner Umsätze über wiederkehrende Abonnements und hat sich neben der Creative Cloud auch mit der Document Cloud und der Experience Cloud bei Geschäftskunden etabliert. Besonders spannend: Mit der KI-Plattform Firefly und der Integration generativer KI-Funktionen in nahezu alle Kernprodukte setzt Adobe neue Maßstäbe und will kreative Prozesse revolutionieren.

Finanziell liefert Adobe aktuell stark ab: Umsatz und Gewinn steigen zweistellig, und auch der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr wurde jüngst angehoben. Anleger hoffen nun, dass die neuen KI-Produkte zum Wachstumstreiber werden und Adobe in hart umkämpften Märkten zusätzliche Marktanteile sichern kann. Doch trotz aller Innovationskraft bleibt der Wettbewerb - auch durch kostenlose Tools großer Techkonzerne - hoch. Ob die Aktie dennoch weiteres Kurspotenzial bietet, zeigt unsere aktuelle Analyse mit frischen Zahlen, Ausblick und Chartcheck.

