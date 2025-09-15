US-Präsident Donald Trump hat neue Ideen für börsennotierte Unternehmen öffentlich gemacht, die bei einigen Anlegern für Verunsicherung sorgen. Sorgt der Republikaner damit jetzt für neues Chaos am Markt? Donald Trump hat seit dem Beginn seiner Amtszeit im Januar bereits mehrfach für Chaos an den Märkten gesorgt und im April mit seinen Zoll-Plänen sogar einen massiven Ausverkauf getriggert.Nun hat der US-Präsident über seine Plattform Truth Social ...Den vollständigen Artikel lesen ...
