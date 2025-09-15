© Foto: Keith Tsuji - ZUMA Press WireIn Österreich produziert Xpeng erstmals Elektroautos für Europa. Die Autos G6 und G9 rollen lokal vom Band, um die EU-Zölle auf China-Importe zu umgehen.Der chinesische Elektroautohersteller Xpeng hat seine erste Produktionslinie in Europa eröffnet. Dazu kooperiert das Unternehmen mit dem österreichischen Auftragsfertiger Magna Steyr. Die Fabrik in Graz im Süden Österreichs stellt nun die ersten G6- und G9-Sport Utility Vehicles her, wie Xpeng am Montag mitteilte. "Mit der lokalen Produktion können wir die von der Europäischen Union eingeführten Zölle auf chinesische Elektroautos umgehen", erklärte ein Sprecher von Xpeng. Die zusätzlichen Abgaben auf Produkte aus China betragen demnach 20,7 …Den vollständigen Artikel lesen ...
