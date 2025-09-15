Philipp Vorndran, Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch, erzählt bei wO TV über seine Reise durch die USA, die ihm spannende Eindrücke zu Politik, Wirtschaft und dem Optimismus der Amerikaner brachte.In Gesprächen mit US-Bürgern und Politikern stellte Vorndran fest, dass viele Amerikaner den europäischen Umgang mit Problemen als passiv empfinden. Besonders die Haltung zu Donald Trump ist ambivalent - während er als "komischer Typ" gilt, schätzen viele seine unorthodoxe Art, schwierige Themen wie Verteidigungskosten und internationale Handelsungerechtigkeiten anzusprechen. Trotz der teils kontroversen Persönlichkeit Trumps sind die Amerikaner optimistisch und zuversichtlich. Ein …Den vollständigen Artikel lesen ...
