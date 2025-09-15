Anzeige
Mehr »
Montag, 15.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Diese Aktie meldet Mega-Deal: Nokia & Ericsson an Bord!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3D6RC | ISIN: US4280501085 | Ticker-Symbol: ZN80
Tradegate
15.09.25 | 19:58
24,800 Euro
+1,64 % +0,400
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
ASIEN
1-Jahres-Chart
HESAI GROUP ADR Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
HESAI GROUP ADR 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
24,80025,20020:22
25,00025,20020:21
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
HESAI GROUP
HESAI GROUP ADR Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
HESAI GROUP ADR24,800+1,64 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.