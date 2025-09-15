Die bahnbrechende Technologie ermöglicht vollständig autonome Compliance-Prüfungen, eliminiert bis zu 94 der Fehlalarme und beschleunigt die Verarbeitung um das Dreifache.

Dotfile, Europas führendes KI-gestütztes Compliance-Betriebssystem, hat heute Dotfile Autonomy vorgestellt, die branchenweit erste vollständig autonome KI-Plattform für die Prüfung von Know-Your-Business-Fällen (KYB). Autonomy ermöglicht Fintech-Unternehmen und Finanzinstituten die vollständige Automatisierung routinemäßiger KYB/AML-Workflows unter Beibehaltung der behördlichen Aufsicht und durchgängigen Überprüfbarkeit.

Selbst entscheidende Technologie

Dotfile Autonomy verfügt über eine hochentwickelte Multi-Agent-KI-Architektur, die einen zentralen Orchestrator mit spezialisierten Überprüfungsagenten kombiniert. Das System analysiert Fälle automatisch, bestimmt den Automatisierungsgrad und verarbeitet routinemäßige Compliance-Prüfungen ohne menschliches Eingreifen. Nur komplexe Fälle werden an menschliche Prüfer weitergeleitet.

Vasco Alexandre, Mitbegründer und CEO von Dotfile, kommentierte:

"Unser Ansatz sorgt für enorme Effizienzsteigerungen, während der Mensch weiterhin eingebunden bleibt. Wir glauben, dass dies die ideale Kombination für eine KI ist, der sowohl unsere Kunden als auch die Aufsichtsbehörden vertrauen." Er fügte hinzu: "KI im Compliance-Bereich ist vielversprechend, aber die Schwierigkeit besteht darin, alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, damit Fachleute ihre Arbeit vertrauensvoll an sie übergeben können. Darauf haben wir uns von Anfang an konzentriert."

Spezialisierte KI-Agenten-Architektur

Autonomy ist eine erweiterbare Suite von Expertenagenten. Sie können Warnmeldungen überprüfen und beheben, Dokumente lesen, Identitäten überprüfen, komplexe Eigentumsverhältnisse untersuchen, die Kreditwürdigkeit bewerten, Websites überwachen, Berichte über verdächtige Aktivitäten verfassen und sogar mit Benutzern kommunizieren. Kunden können auch ihre eigenen Agenten für spezielle Aufgaben in natürlicher Sprache erstellen, indem sie beschreiben, was sie erreichen möchten. Jeder Agent führt vollständige Prüfpfade mit kontextbezogenen Erläuterungen.

Messbare Auswirkungen auf das Geschäft

Unternehmen, die Dotfile Autonomy implementieren, erzielen dramatische operative Verbesserungen: Die Bearbeitungszeit von Fällen wird von Stunden auf Sekunden reduziert, die Durchlaufraten sind höher und erfordern weniger manuelle Eingriffe, der operative Aufwand sinkt und die Kunden-Onboarding-Zeit verkürzt sich von Tagen auf Minuten. Die Massenverarbeitungsfunktionen der Plattform ermöglichen den Betrieb im Unternehmensmaßstab und die gleichzeitige Bearbeitung von Hunderten von Fällen.

Über Dotfile

Dotfile wurde 2021 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paris. Das Unternehmen hat 8,5 Millionen Euro von führenden Investoren wie Serena Capital und Seaya Ventures eingesammelt. Das Unternehmen bedient über 80 innovative Finanzinstitute in 15 Ländern mit KI-gestützten Compliance-Lösungen, die fortschrittliche Technologie und regulatorisches Fachwissen kombinieren. Dotfile hat ein dreifaches Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr erzielt, was die steigende Nachfrage nach seinen Lösungen unterstreicht.

