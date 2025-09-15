© Foto: Sipa USA - Sipa USAWährend Trumps Staatsbesuch unterzeichnen die USA und Großbritannien neue Abkommen in Technologie und Kernenergie und sichern Milliardeninvestitionen.Während seines zweiten Staatsbesuchs in Großbritannien wird US-Präsident Donald Trump mehrere Abkommen in Technologie und ziviler Kernenergie unterzeichnen. Die britische Regierung hofft zudem, die vereinbarten Stahl- und Aluminiumzölle im Rahmen eines Handelsabkommens endgültig festzulegen. Trump und seine Frau Melania werden bei ihrem Besuch am Mittwoch eine Darbietung britischer königlicher Pracht erleben. Dazu zählen eine Kutschfahrt, ein Staatsbankett, ein Überflug von Militärflugzeugen und ein Kanonensalut. Die Regierung setzt auf diese …Den vollständigen Artikel lesen ...
