Mega-Burning von Wall Street Pepe schreitet mit 3,6 Mrd. WEPE voran

Im Zuge der Migration des Memecoins auf die Solana-Blockchain wurden bereits 3,6 Mrd. WEPE-Coins von Wall Street Pepe vernichtet. Zudem ist bisher noch kein Ende in Sicht, sodass es jeden Tag noch mehr werden.

So sind allein über die vergangene Woche 600 Mio. Token verbrannt worden, was das Engagement der Frosch-Armee verdeutlicht. Sie hat sich zusammengefunden, um sich einen Anteil der Zuteilung zu sichern und gleichzeitig den Bestand der Ethereum-WEPE zu verringern, damit auch der Kurs gefördert wird.

Darüber hinaus hat das Projekt eine eigene NFT-Kollektion auf den Markt gebracht, die ein Sekundärvolumen auf OpenSea von mehr als 33.000 USD erreicht hat. Das rege Interesse an dem Burning und den weiteren Inhalten verdeutlicht die starke Unterstützung, die Wall Street Pepe von seiner Community erhält.

Wer nun schon vor dem TGE in den WEPE-Coin investieren und von diesem Mechanismus profitieren will, kann dies noch über die Website tun. Auf diese wird er gerade für einen Preis in Höhe von 0,001 USD angeboten.

So befeuern die WEPE-Burnings die Migration zu Solana

Bisher wurde das auf der Ethereum-Blockchain befindliche Angebot der WEPE-Coins um 1,8 % reduziert. Zurückzuführen ist dies auf das anhaltende Interesse der Käufer. Denn durch jeden weiteren Kauf der auf der SOL-Chain beheimateten Token wird das Angebot der WEPE-Coins auf Ethereum verknappt. Durch diesen Mechanismus wird gleichzeitig sichergestellt, dass sich nicht die Gesamtversorgung von 200 Mrd. Token ändert.

Somit wird also gewährleistet, dass der Wert des WEPE-Coins nicht verwässert wird, indem zusätzliche Token in den Umlauf gebracht werden. Stattdessen wird im Unterschied zu Dogecoin für eine harte Obergrenze gesorgt.

Durch die Käufe können die Anleger jedoch nicht nur den Wert durch die Angebotsbindung stützen. Darüber hinaus handelt es sich bei Solana um eine Blockchain mit sehr niedrigen Gebühren und einer hohen Ausführungsgeschwindigkeit, womit also einen deutlich bessere Nutzererfahrung geboten wird.

Ebenso können davon die Mitglieder der Alpha-Gruppe profitieren, in welcher Handelssignale mit gemeldeten Gewinnen von bis zu 1.000 % berichtet werden.

Auch nach dem TGE bleibt der Burning-Mechanismus weiterhin aktiv und wird die Migration begleiten, bis der WEPE-Coin vollständig auf Solana vorhanden und somit der Umzug abgeschlossen ist.

Eigene NFT-Kollektion erzielt Umsatz von 33.000 USD

Wall Street Pepe hat ebenfalls eine eigene NFT-Kollektion mit 5.000 Kunstwerken herausgebracht, die einen Sekundärumsatz von 33.000 USD oder umgerechnet 7,4 ETH erzielt hat.

Außerdem ist eine zunehmende Handelsaktivität feststellbar. Ebenso hat sich der Mindestpreis über die vergangenen 24 Stunden um 0,3 % erhöht. Dabei liegt das Handelsvolumen mittlerweile bei 0,07 ETH. Am beliebtesten ist derzeit WEPE #4551, der vor rund 2 Wochen für 1 ETH gekauft wurde.

Erstellt wurde die NFT-Kollektion von Community-Mitgliedern, um auf diese Weise im Internet die beliebte Web3-Marke Wall Street Pepe zu repräsentieren und die Reichweite zu steigern. Somit kann für eine Sichtbarkeit über den Token hinaus gesorgt werden.

Allerdings haben die NFTs noch mehr zu bieten. So stellen sie Mitgliedskarten dar, welche ihren Inhabern besondere Vorteile wie einen Zugang zum Alpha-Chat gewähren. Im Laufe der Entwicklung ist hier jedoch noch einiges mehr geplant, worauf sich die Inhaber freuen können.

Bemerkenswert war auch der positive Effekt, den die NFT-Kollektion auf den WEPE-Kurs ausübte. Denn dieser ist am 13. September auf 0,000069 USD gestiegen, nachdem das Team über die Sekundärverkäufe von 30.000 USD berichtet hatte.

Zum aktuellen Zeitpunkt wird der WEPE-Coin bei einem Preis in Höhe von 0,00005251 USD gehandelt, nachdem er vergangenen Montag noch ein neues Hoch von 0,000072 USD ausbilden konnte.

So schließen Sie sich der Solana-Migration an

Wall Street Pepe wurde zwar erst in diesem Jahr gestartet, hat sich jedoch schon zu einem großen Erfolg entwickelt, was sich an seiner Anziehungskraft zeigt. So hat das Projekt allein mit seinem Presale mehr als 70 Mio. USD eingenommen.

Seitdem hat sich Wall Street Pepe noch einmal weiterentwickelt, wobei der Alpha-Chat gestartet, die NFT-Kollektion geschürft und die Solana-Migration initiiert wurde. Die Unterstützung der Gemeinschaft zeigt dabei, dass sie ihr Projekt an der Spitze des Memecoin-Sektors sehen wollen.

Denn Wall Street Pepe hat den Ruf Memecoin der Kleinanleger erhalten. Schließlich will er die Privatinvestoren vereinen, um gemeinsam gegen die gierigen Wale vorzugehen.

Wenn Sie an dem Ethereum-Burning des WEPE-Coins teilnehmen wollen, dann öffnen Sie die Website von Wall Street Pepe, um sie dort für einen Preis in Höhe von 0,001 USD zu kaufen. Für die optimale Kauferfahrung wird die Nutzung der fortschrittlichen Best Wallet empfohlen, die über Google Play und den Apple App Store zu finden ist.

Treten Sie auch mit der Gemeinschaft von Wall Street Pepe auf X, Telegram und Discord in Verbindung, um immer rechtzeitig über die neusten Entwicklungen informiert zu werden.

Jetzt Wall Street Pepe besuchen!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.