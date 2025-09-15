Galaxy Digital kauft massiv Solana: 6,5 Millionen SOL in fünf Tagen akkumuliert

Innerhalb von nur fünf Tagen hat Galaxy Digital satte 6,5 Millionen SOL aufgekauft - die größte institutionelle Solana-Investition des Jahres. Die massive Akkumulation lässt natürlich die Frage aufkommen, was das Unternehmen derzeit so attraktiv an einem Investment in Solana sieht und wie sich das auf den SOL-Kurs auswirken könnte.

Institutionelle Großinvestition treibt SOL-Nachfrage

Das Unternehmen Galaxy Digital ist derzeit stärker als jede andere Institution dabei, SOL-Coins zu akkumulieren. Im Verlauf der letzten 24 Stunden wurden noch einmal 1,2 Millionen Solana-Coins mit einem Gegenwert von 306 Millionen Dollar aufgekauft. Dies bringt die insgesamt von Galaxy Digital akkumulierte SOL-Summe auf 6,5 Millionen Coins innerhalb der letzten fünf Tage.

Das entspricht circa 1,5 Milliarden Dollar und stellt die größte institutionelle Solana-Investition in diesem Jahr dar. Die Gründe für das immense Interesse liegen höchstwahrscheinlich in der aktuellen Marktposition von Solana und den positiven Entwicklungen im Ökosystem. So hat das TVL gerade erst ein neues Allzeithoch bei 13,3 Milliarden Dollar erreicht, während weitere wichtige Metriken wie aktive Adressen und Transaktionen auf starkes Wachstum hindeuten.

SOL übertrifft Bitcoin und Ethereum deutlich

Trotz des Umstands, dass die Aktivität im SOL-Netzwerk noch nicht auf ihrem Höchststand ist, outperformt der Coin Bitcoin und Ethereum bereits um ein Vielfaches. Im Verlauf des letzten Monats ging es für SOL um 24,75 Prozent aufwärts, während BTC nur um circa 7 Prozent und ETH nur um circa 6 Prozent zulegten.

Kurstechnisch verliefen die letzten Monate bereits sehr positiv. Von einem Allzeithoch bei 294 Dollar im Januar war SOL bis April auf den 100-Dollar-Support zurückgefallen. Im August konnte die 200-Dollar-Marke zurückerobert werden, in den letzten Tagen schoss SOL bereits wieder auf Höchststände von knapp 250 Dollar. Nach einer kleinen Konsolidierung wird SOL aktuell noch bei 235 Dollar gehandelt. Wichtigstes Ziel für die Bullen wäre nun das Knacken der 250-Dollar-Marke, was bei gleichbleibend hoher Nachfrage ein neues Allzeithoch ermöglichen könnte.

Bitcoin Hyper: Früher Einstieg bei Layer-2-Innovation noch möglich

Von einer Altcoin-Season könnten neben Top-Coins wie SOL vor allem auch neue Kryptowährungen profitieren, die sich ganz am Anfang ihrer Entwicklung befinden. Die junge Kryptowährung HYPER bietet das, was sich viele Anleger unter einem wirklich frühen Krypto-Investment vorstellen. Der Coin hat im Gegensatz zu SOL noch keine Milliarden-Marktkapitalisierung und ist noch nicht einmal auf Krypto-Börsen gelistet.

Das Ziel von Bitcoin Hyper ist ambitioniert: Bitcoin um seine erste echte L2-Blockchain zu erweitern. Bitcoin ist zwar die Leitwährung des Kryptomarktes, allerdings bei weitem nicht mehr die schnellste oder effizienteste Blockchain. Eine L2-Lösung wie Bitcoin Hyper könnte das ändern und Transaktionen um ein Vielfaches beschleunigen. Bitcoin Hyper baut auf der Solana Virtual Machine auf und fusioniert Solanas Effizienz mit Bitcoins Status als Leitwährung. Bis jetzt kamen schon 16 Millionen Dollar an Vorverkaufsinvestitionen zusammen, während Anleger noch zu einem rabattierten Festpreis von 0,012925 Dollar investieren können.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

