Avantis-Rallye nach Binance-Listing: Kursexplosion während Bitcoin schwächelt

In der neuen Woche zeigt sich Bitcoin leicht schwächer und fällt am Montagvormittag unter die 115.000 Dollar Marke. Auch Ethereum kann die Wochenendgewinne nicht halten, da vor dem Fed-Zinsentscheid typische Zurückhaltung herrscht. Dennoch gibt es eine Handvoll Altcoins, die sich den Bären widersetzen - allen voran Avantis, dessen Kurs regelrecht explodiert.

Börsen-Listings treiben Avantis-Kurs in die Höhe

Der Kurs von Avantis geht seit seiner Markteinführung durch die Decke. Der noch keine Woche alte Coin ermöglichte frühen Investoren bereits eine Kapitalvervielfachung. Heute kam es erneut zu einem massiven Kursanstieg, nachdem zahlreiche Kryptobörsen die Listung von $AVNT bekanntgaben.

Zunächst postete Upbit Korea die Aufnahme von Avantis ins Programm, kurz darauf folgte die Meldung von Binance. Vor allem Binance-Listings wirken sich oft extrem bullish auf Kryptowährungen aus, wie auch $PUMP in den letzten Tagen bewies. Die Prognosen für $AVNT überschlagen sich bereits, während Analysten weitere Kurssteigerungen erwarten.

Volatile Kursentwicklung mit Potenzial für weitere Gewinne

Die Kursentwicklung von Avantis ist beeindruckend: Allein in den letzten 24 Stunden stieg der Kurs um über 50 Prozent. In der Spitze wurde ein Kurs von 1,57 Dollar erreicht, womit der Coin kurzfristig sogar mit mehr als 90 Prozent im Plus lag. Wer am Top kaufte, steht inzwischen allerdings wieder mit über 20 Prozent im Verlust.

Trotz der volatilen Bewegungen stehen die Chancen gut, dass der $AVNT-Kurs noch deutlich höher steigt. Avantis liefert eine dezentrale Börse für Perpetual Trading von Real World Assets mit bis zu 500x Hebel. Unterstützt wird das Projekt von Coinbase und Pantera Capital, die früh investierten. Einige Nutzer ziehen bereits Vergleiche zu Hyperliquid und rechnen vor, dass eine faire Bewertung von $AVNT bei mindestens 2 Dollar liegen würde.

Bitcoin Hyper sammelt über 16 Millionen Dollar im Presale

Avantis demonstriert eindrucksvoll, wie wichtig ein früher Einstieg ist und welch hohe Renditen dabei möglich sind. Bei Bitcoin Hyper haben Anleger derzeit noch die Möglichkeit, von Anfang an bei einem Coin dabei zu sein, der den gesamten Kryptomarkt revolutionieren könnte.

Bitcoin Hyper liefert eine Layer-2-Lösung auf Solana-Basis, die Solana-Vorteile zu Bitcoin bringen soll. Schnelle und günstige Transaktionen sowie Zugang zu DeFi-Anwendungen wie Lending oder Staking sollen es erstmals ermöglichen, auch auf Bitcoin Zinsen zu verdienen. Im Zentrum der neuen Layer 2 steht der $HYPER-Token, der aktuell noch im Vorverkauf erhältlich ist. Innerhalb kürzester Zeit kauften Anleger Token im Wert von über 16 Millionen Dollar, weshalb Analysten von einem potenziellen Milliarden-Dollar-Projekt ausgehen.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.