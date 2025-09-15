Solana-Prognose: Machen 3 bullische Ereignisse Megarally unvermeidbar?

Der bärische September wurde nun schon zur Hälfte überstanden, sodass der Optimismus auch im Zusammenhang mit der Zinssenkung weiter zunehmen wird. Welche Gründe neben der überzeugenden Technologie in den nächsten Monaten für eine besonders steile Solana-Rally sorgen könnten, erfahren Sie jetzt hier.

Weitere Solana-ETFs werden bald erscheinen

Seit dem 2. Juli ist in den USA der erste Solana-ETF von Rex-Osprey verfügbar und hat erst vor wenigen Tagen ein verwaltetes Vermögen von 273,98 Mio. USD überschritten. Das höchste Handelsvolumen erreichte er mit 2.186.300 Anteilen, welche damals rund 66,18 Mio. USD Wert waren, während BTC bis zu 1,36 Mrd. USD schaffte.

Am 16. Oktober entscheidet die SEC über die Anträge von Bitwise und 21Shares. Zudem stehen noch weitere SOL-ETFs zur Überprüfung aus. Mit ihnen können Investoren noch leichter in Solana investieren, was die Kapitalzuflüsse noch einmal verstärken kann.

Fed könnte diese Woche um 50 anstelle von 25 Basispunkte senken

Der Krypto-Analyst Benjamin Cowen hält es in diese Woche sogar für möglich, dass die amerikanische Notenbank wegen einer Reihe Gründen ihren Leitzins um 50 anstelle 25 Basispunkte senken könnte.

Dazu zählt er unter anderem den Aufwärtstrend bei der Arbeitslosenquote, die derzeit bei 4,3 % liegt. Aber auch der Anstieg bei den Anträgen auf Arbeitslosenhilfe auf 263.000, die höhere Anzahl von Arbeitssuchenden im Vergleich zu den Arbeitsstellen und die 100 Basispunkte günstigere 2Y-US-Staatsanleihen gegenüber der FFR seien Gründe dafür.

It would be reasonable for the Fed to cut 50 bps at the next FOMC:



-Unemployment Rate Trending higher (4.3%)

-Initial Claims just had an un-seasonal spike to 263k

-Job Openings/Available Worker is <1

-2Y is 100 bps below FFR so 50 bps cut is still restrictive - Benjamin Cowen (@intocryptoverse) September 11, 2025

Dennoch sollte nicht vergessen werden, dass die Fed Fund Futures im September nur zu 5,7 % eine Verringerung um 50 Basispunkte erwarten. Somit würden eine so dovishe Zinspolitik für eine Überraschung sorgen, die zwar im ersten Moment Panik aufgrund einer schwächeren Wirtschaft signalisiert, langfristig jedoch für deutlich höhere Solana-Preise spricht.

Solana-Treasury-Unternehmen erwerben hohe SOL-Bestände

Nicht vergessen werden sollte, dass von allen Krypto-Treasury-Unternehmen vor allem Solana neben Bitcoin und Ethereum die vielversprechendste Kryptowährung darstellt. Aus diesem Grunde sind in der nächsten Zeit für SOL höhere Mittelzuflüsse zu erwarten.

Erst heute sich das Unternehmen Forward Industries erstmalig dazu entschieden, ebenfalls Solana mit in die Reserve aufzunehmen. So erwarb es 6.820.000 SOL, die derzeit auf einen Wert in Höhe von 1,60 Mrd. USD kommen, was mehr als das Doppelte aller Solana-Bestände der SOL-Treasury-Unternehmen ist.

Seitdem mit SOL Strategies das erste Solana-Treasury-Unternehmen im September 2024 entstanden ist, sind vor allem in diesem Jahr noch viele weitere hinzugekommen. Mittlerweile kommen sie auf 13.371.474 SOL, was rund 2,4 % der Gesamtversorgung entspricht.

Trotzdem bevorzugen die Unternehmen derzeit noch Bitcoin und Ethereum gegenüber Solana, da sie von BTC 4,83 % und von ETH 2,85 % der Gesamtversorgung erworben haben. Allerdings sollte nicht vergessen werden, dass deren ETFs in den USA fast ein Jahr früher genehmigt wurden.

Fazit: Ist die Solana-Rally unvermeidlich?

Der Krypto-Markt hat sich zuletzt wieder in die Altcoin-Saison bewegt und viele sprechen nun schon nach ETH von der Solana-Saison. Trotzdem hat sich TOTAL3 saisonal betrachtet in der nächsten Zeit bis zum vierten Quartal in einem Seitwärtstrend bewegt. Während die Zinssenkung in dieser Woche bullisch und bärisch sein kann, ist vor allem ab Oktober und darüber hinaus mit steigenden SOL-Kursen zu rechnen. Potenzielle Korrekturen können jetzt gut für Nachkäufe genutzt werden.

Solana expandiert mit Bitcoin Hyper inzwischen auf die Bitcoin-Basischain

Eine weitere bedeutende Entwicklung stellt die neuartige Bitcoin-Skalierungslösung Bitcoin Hyper dar. Denn laut Analysten wird sie mit ihrer hervorragenden Performance ihre Konkurrenz in den Schatten stellen. Schließlich wird die exzellente Skalierbarkeit von Solana mit der Sicherheit und Liquidität von Bitcoin vereint.

Die SOL-Chain nutzt eine parallele Verarbeitung der Transaktionen und eine Hardwareskalierung, was sie besonders schnell und preiswert macht. Bitcoin Hyper verwendet diese als Ausführungsebene über die SVM, während das Settlement auf der deutlich sichereren Bitcoin-Basischain abgewickelt wird.

Ein weiterer positiver Effekt ist die damit gebotene Programmierbarkeit und Kompatibilität mit Solana-dApps, die sich schnell und einfach implementieren lassen. Somit können zügig die ersten Hochleistungsanwendungen bereitgestellt werden. Während die Entwickler ihr Einnahmepotenzial steigern, kann sich Bitcoin Hyper schneller entwickeln.

Viele der Sektoren, welche Bitcoin dann neben den regulären Zahlungen erschließen kann, sollen in den nächsten 5 Jahren auf mehrere Billionen US-Dollar kommen. Daher erwarten Investoren ein lebensveränderndes Steigerungspotenzial für den nativen HYPER-Coin, der für Gebühren, Governance und Staking genutzt und über Burnings verknappt wird.

Bisher konnte Bitcoin Hyper mit seinem Vorverkauf einen Finanzierungsbetrag in Höhe von 16,04 Mio. USD erzielen. Laut dem Countdown der Website bleiben Interessierten für den aktuellen Preis von 0,012925 USD nur noch weniger als zwei Tage Zeit. Aber auch die dynamische Staking-Rendite von aktuell 71 % wird tendenziell weiter sinken.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.