Forscher:innen aus Hongkong haben eine Simulation gestartet, mit der das künftige Zusammenleben von Mensch und KI untersucht werden soll. Teilnehmer:innen können in Aivilization ihre eigenen KI-Agenten erstellen. Über 25.000 sind schon dabei. In welcher Art von Gesellschaft werden Mensch und KI in Zukunft leben und wie wird sich das Zusammenleben gestalten. Dieser Frage gehen Forscher:innen der Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n