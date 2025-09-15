DJ Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF USD Hedged Acc: Net Asset Value(s)
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF USD Hedged Acc (SMTC LN) Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF USD Hedged Acc: Net Asset Value(s) 15-Sep-2025 / 21:05 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =------------------------------------------------------------------------- Net Asset Value(s) FUND: Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF USD Hedged Acc DEALING DATE: 15-Sep-2025 NAV PER SHARE: USD: 1267.2949 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 588375 CODE: SMTC LN ISIN: LU1248511575 =------------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =------------------------------------------------------------------------- ISIN: LU1248511575 Category Code: NAV TIDM: SMTC LN LEI Code: 213800ZJVX62TFHDGQ36 Sequence No.: 401875 EQS News ID: 2197784 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
September 15, 2025 15:05 ET (19:05 GMT)
