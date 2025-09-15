Breaking News: Vom "Nobody" zum "Superstar"

Anzeige / Werbung

Auf der PAIN Week, der weltweit größten Veranstaltung für Schmerzspezialisten, präsentierte Dr. Joseph V. Pergolizzi, Jr., MD, MBA, ein Poster zum Medikament "LPT-CBD", entwickelt von InnoCan Pharma* (WKN: A41FTP).

Eine einzige monatliche Injektion zeigte in präklinischen Studien eine signifikante schmerzlindernde Wirksamkeit! Pain Medicine News, die führende Schmerzzeitschrift in den USA, hat das LPT-CBD-Poster für ein Interview mit führenden Meinungsführern und Fachexperten im Bereich Schmerz ausgewählt, darunter Dr. Bob Raffa und Dr. Eugene Vortsman.

Liposomales synthetisches CBD (wie es InnoCan Pharma* (WKN: A41FTP) entwickelt hat) könnte eine sichere und skalierbare Lösung für eine Vielzahl chronischer Schmerzzustände bieten. Dr. Paul J. Christo, Associate Professor und Leiter der Abteilung für Schmerzmedizin an der Johns Hopkins University School of Medicine.

Innocan Pharma's Poster on its Liposomal Synthetic CBD Technology Generates Interest at PAINWeek Conference

InnoCan Pharma* (WKN: A41FTP), ein Pionier der Pharma- und Biotechnologiebranche, freut sich bekannt zu geben, dass seine LPT-CBD-Posterpräsentation von Joseph V. Pergolizzi, Jr., MD, MBA auf der PAINWeek-Konferenz in Las Vegas echte Begeisterung und Neugier geweckt hat.

Pain Medicine News, die führende Schmerzzeitschrift in den USA, hat das Poster für ein engagiertes Videointerview ausgewählt, das voraussichtlich in den nächsten zwei Wochen auf ihrer Website veröffentlicht wird.

Die führenden Meinungsführer und Fachexperten im Schmerzbereich, darunter Dr. Bob Raffa und Dr. Eugene Vortsman, äußerten sich positiv zum Potenzial langwirksamer synthetischer CBD-Behandlungen zur Schmerzlinderung und betonten die vielversprechende Rolle von LPT-CBD für die Weiterentwicklung dieses Fachgebiets.

Die PAINWeek ist eine renommierte Veranstaltung, die tausende führende Kliniker, Forscher, Pädagogen und potenzielle Pharmapartner aus der Schmerzmedizin zusammenbringt und eine seltene Gelegenheit bietet, Kontakte zu knüpfen, Ideen auszutauschen und neue Ansätze zu präsentieren.

Auf der Konferenz präsentierte Dr. Joseph Pergolizzi Daten aus einer narrativen Übersichtsarbeit, die die Grenzen pflanzlicher CBD-Öle bei der Behandlung chronischer Schmerzen und den dringenden Bedarf an regulierten, langwirksamen synthetischen CBD-Therapien hervorhob. Parallel dazu wurden präklinische Daten präsentiert, die die verlängerte Pharmakokinetik und die anhaltende Schmerzlinderung von LPT-CBD nach einmaliger Verabreichung an Hunde und Minischweine unterstrichen. Das Poster stieß auf großes Interesse und verdeutlichte das enorme Potenzial von LPT-CBD als innovative Lösung für die Behandlung chronischer Schmerzen durch die Verabreichung von langwirksamem synthetischem CBD in einer einzigen Injektion.

"Was diese Technologie so einzigartig macht, ist nicht nur ihr neuartiger Ansatz zur Schmerzlinderung, sondern auch die Resonanz der Kollegen auf der PAINWeek. Die Begeisterung im Raum war spürbar, denn diese Technologie bietet eine bahnbrechende Chance, langjährige ungedeckte Bedürfnisse in der Schmerzbehandlung zu adressieren. Für Patienten bedeutet dies das Potenzial für sinnvolle Verbesserungen in ihrem Alltag und die Linderung von Beschwerden, die viel zu lange unbeantwortet geblieben sind" - Dr. Joseph V. Pergolizzi, Jr., MD, MBA, Poster-Referent und Mitglied des Beirats von Innocan.

News Fazit:

Vor dieser Konferenz war LPT-CBD in Fachkreisen der Schmerzmedizin möglicherweise wenig bekannt. Nun hat das bahnbrechende Medikament von InnoCan Pharma* (WKN: A41FTP) die volle Aufmerksamkeit des Publikums auf sich gezogen. Zu den beiden Koryphäen gehören:

Dr. Eugene Vortsman ist leitender Arzt und klinischer Direktor für Suchtmedizin und Krankheitsmanagement in der Abteilung für Notfallmedizin am Long Island Jewish Medical Center des Northwell Health.

Als Vorsitzender des Schmerzausschusses des Krankenhauses ist er unter anderem für die Verbesserung der Umsetzung alternativer Ansätze zur Schmerzbehandlung verantwortlich, darunter medizinisches Cannabis sowie ganzheitliche Therapien und Medikamente.

Dr. Bob Raffa ist außerordentlicher Professor am University of Arizona College of Pharmacy und emeritierter Professor an der Temple University School of Pharmacy. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter und Co-Leiter des Teams für die Entwicklung von Schmerzmitteln bei Johnson & Johnson.

Diese Popularität kann einen großen Beitrag zur Geschäftsentwicklung von InnoCan Pharma* (WKN: A41FTP) im Bereich LPT-CBD leisten! Beispielsweise durch die Steigerung des Bekanntheitsgrades und des Interesses eines Entwicklungspartners, wie es in der Start-up-Pharmabranche häufig der Fall ist. Auch der mit einer Kapitalspritze verbundene Nasdaq-Börsengang dürfte maßgeblich zur Bekanntheitssteigerung von LPT-CBD beitragen, da neben den beeindruckenden präklinischen Studien und den positiven Ergebnissen mit dem Medikament auch die Kritik aus der Fachwelt übertrumpfen kann!

Wir haben das Gefühl, dass InnoCan Pharma* (WKN: A41FTP) kurz vor einem gewaltigen Durchbruch stehen könnte, nicht nur wissenschaftlich, sondern auch im Hinblick auf den Kurs der Aktie! Meinung Redaktion

INNOCAN PHARMA CORP.*

WKN: A41FTP CSE: INNO



Dass die LPT-Therapie (eine subkutane Injektion monatlich) von InnoCan Pharma* (WKN: A41FTP) bei arthritischen Schmerzen ein gut wirksames Medikament ist, hat das Publikum bereits aus den Ergebnissen präklinischer Tierversuche erfahren. Der Zustand von Eseln, Ziegen und Hunden, die nicht mehr mobil waren, verbesserte sich durch die entzündungshemmende Wirkung drastisch. Man befindet sich bereits auf den FDA-Zulassungspfad!

Der Konkurrenz überlegen

Das von InnoCan Pharma* (WKN: A41FTP) entwickelte Medikament, muss nur einmal monatlich verabreicht werden - das ist ein Punkt bei dem man Alle schlägt! Aber es gibt noch m,ehr:

Langzeitwirkung ohne Abstriche:

In zwei laufenden Fällen zeigten Hunde, die an Osteoarthritis litten und mit LPT-CBD behandelt wurden, nachdem sie auf nichtsteroidale Antirheumatika (NSAIDs) und orales CBD nicht reagiert hatten, eine spürbare Schmerzlinderung, eine deutlich verbesserte Beweglichkeit und ein deutlich gesteigertes Wohlbefinden. Beide Hunde blieben 2 bzw. 2,5 Jahre lang bei der LPT-CBD-Behandlung, nachdem ihre Besitzer von einer deutlichen Verbesserung ihrer Lebensqualität berichteten.

Behandlungsbeispiel

Trotz der Verabreichung von Schmerzmitteln fand die Eselin Miri keine Entlastung und konnte sich nicht mehr bewegen, sodass ihren Pflegern empfohlen wurde, sie einzuschläfern. In einem Akt des Mitgefühls wurde der Eselin eine Injektion mit LPT-CBD von InnoCan Pharma* (WKN: A41FTP) verabreicht. Die Wirkung trat sofort ein, und Miri wurde wieder aktiv und streunte auf dem Bauernhof umher. Nach der Liposom-CBD-Injektion konnte Miri wieder laufen und sich bewegen, wie es vor der Hufrehe der Fall gewesen war.

Warum es funktionieren kann

Die entzündungshemmende Wirkung von CBD ist bekannt aber üblicherweise wird das CBD vom Organismus binnen weniger Stunden wieder ausgeschieden, sodass es die Wirkung nicht voll entfalten kann. Mit der LPT-CBD-Injektion kann ein CBD Level im Körper aufrecht erhalten werden - dieser ist offenbar für die sensationelle Wirkung bei der Bekämpfung von Arthritis-Schmerzen und auch anderen Anwendungen verantwortlich.



FAZIT:

Wir denken, dass es nicht schwer fällt, das gewaltige Potential, das in InnoCan Pharma* (WKN: A41FTP) steckt, zu erkennen. Ein Investment könnte Gewinne erzielen, die außerhalb der allgemeinen Vorstellungskraft liegen.



