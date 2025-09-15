Aussagen von Donald Trump zu China und die anstehende Zinssitzung der Fed haben Tech-Aktien einen starken Wochenstart beschert. Der Nasdaq 100 erreichte ein neues Rekordhoch und schloss 0,84 Prozent höher bei 24.294 Zählern. Der S&P markierte ebenfalls ein Allzeithoch und gewann letztlich 0,47 Prozent auf 6.615 Punkte. Nur der Leitindex Dow Jones verharrte bei minus 0,11 Prozent bei 45.883 Zählern.Donald Trump sprach auf einem Post auf Truth Social davon, dass das Treffen zwischen Offiziellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
