Der Immobilienmakler Homeday hat seine Geschäftsführung um Benjamin Lorenz erweitert. Der 39-Jährige ist seit August als zweiter Geschäftsführer für Sales, People und Legal zuständig. Dr. Robert Wagner verantwortet weiterhin die Bereiche Product, Marketing, Operations und Finance. Neuerungen in der Führungsriege des Immobilienmaklerunternehmens Homeday: Benjamin Lorenz ist seit August neuer Geschäftsführer. Er ist als zweiter Geschäftsführer für die Bereiche Sales, People und Legal zuständig. Dr. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
