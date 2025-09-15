Neue Lösungen bieten Einzelhändlern schnellere und sicherere Rückerstattungsmöglichkeiten sowie die erforderlichen Einblicke, um die Kosten für Retouren zu senken

Der Anbieter von Handelsschutzlösungen Signifyd hat heute Intelligent Returns vorgestellt, eine Suite mit zwei Lösungen, die Einzelhändlern in Großbritannien und Europa dabei helfen soll, die wachsende Komplexität und die steigenden Kosten von Retouren zu bewältigen.

Die Verbraucher haben klare Erwartungen an Einzelhändler, und in Großbritannien und der EU werden diese Erwartungen durch Verbraucherschutzgesetze noch verstärkt. Eine Signifyd-Umfrage unter Tausenden von Käufern in Großbritannien, Spanien, Italien und Frankreich ergab, dass 77 Prozent der Befragten angaben, dass die Rückgabebedingungen einen starken Einfluss darauf haben, wo sie einkaufen, während 94 Prozent die Einfachheit der Rückgabe als wesentlich bezeichneten.

Aufgrund gesetzlicher Schutzbestimmungen haben Einzelhändler jedoch oft nur begrenzte Flexibilität bei der Anpassung ihrer Richtlinien, was es schwieriger macht, Kosten und Missbrauch zu kontrollieren, ohne die Kundenbindung zu gefährden. Dies ist besonders schwierig, da weniger als die Hälfte der Verbraucher angibt, dass sie bei einem Einzelhändler kaufen würden, der nur Gutschriften oder Gebühren für Rücksendungen anbietet.

Intelligent Returns von Signifyd begegnet dieser Herausforderung mit zwei neuen Lösungen. Instant Refunds bietet Einzelhändlern in wichtigen Momenten wie der Etikettenerstellung oder dem Scannen durch den Spediteur Echtzeit-Empfehlungen (Advisory Notices), sodass sie vertrauenswürdigen Kunden nach eigenem Ermessen sofort eine Rückerstattung gewähren und gleichzeitig risikoreichere Fälle zur Überprüfung kennzeichnen können. Returns Insights bietet Ihnen einen umfassenden Überblick über das Rückgabe-Ökosystem und hebt alles hervor, von betrügerischen Rückgaben und Missbrauch der Rückgabebedingungen bis hin zu produktspezifischen Erkenntnissen und dem Zusammenhang zwischen Kunden mit hohen Rückgaben und Rückbuchungen.

"Einzelhändler sind gefordert, mit knapperen Ressourcen einen besseren Service zu bieten", so Nikhita Hyett, General Manager bei Signifyd. "Wir beobachten derzeit, dass einige der größten Marken drastische Maßnahmen ergreifen, um den Missbrauch von Rücksendungen einzudämmen, darunter Kontoschließungen und strengere Richtlinien. Unsere Lösungen bieten Einzelhändlern einen intelligenteren Weg in die Zukunft, der das Geschäft schützt, ohne gute Kunden zu benachteiligen."

Laut einer Studie von Signifyd kaufen Kunden, die eine sofortige Rückerstattung erhalten, mit einer um 23 Prozent höheren Wahrscheinlichkeit innerhalb von 30 Tagen erneut ein. Einzelhändler können diese Loyalität nutzen und gleichzeitig den Missbrauch von Rückgaben in Schach halten, indem sie maschinelles Lernen, Echtzeit-Risikoinformationen und Erkenntnisse aus einem globalen Händlernetzwerk kombinieren und auf mehrere Ebenen von Informationen zurückgreifen, um in jeder Phase des Kaufprozesses intelligentere und genauere Entscheidungen zu treffen.

Sowohl Instant Refunds als auch Returns Insights stehen Einzelhändlern in Großbritannien und Europa nun für digital initiierte Rücksendungen von physischen Waren zur Verfügung, vorbehaltlich der geltenden Gesetze und vertraglichen Zulassungskriterien.

