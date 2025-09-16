Diese neue Zertifizierung ist ein vertrauenswürdiges Gütesiegel für Netzwerkqualität, mit dem Immobilienbesitzer ihre Investitionen validieren und Verbraucher Standorte mit hervorragender Konnektivität identifizieren können.

Ookla, ein weltweit führender Anbieter von Konnektivitätsinformationen, gab heute die Einführung von Speedtest Certified bekannt, dem definitiven Programm zur Überprüfung der Netzwerkkonnektivität für Immobilien. Das Programm nutzt die weltweit vertrauenswürdige Testmethodik und die unvergleichliche Markenbekanntheit von Speedtest und beantwortet eine immer wichtiger werdende Frage: Wie können Immobilienbesitzer Verbrauchern nachweisen, dass sie eine hervorragende Konnektivität bieten und bereit sind, die heutigen Konnektivitätsanforderungen zu erfüllen?

In einer Zeit, in der zuverlässiges Internet für Mieter, Gäste und Mitarbeiter unverzichtbar ist, steht für Unternehmen viel auf dem Spiel eine schlechte Konnektivität kann sich sowohl auf den Gewinn als auch auf die Kundenzufriedenheit auswirken. Speedtest Certified geht die allgemeine Frustration an, die durch unvorhersehbare Konnektivität an Orten wie Hotels, Stadien, Veranstaltungsorten, Bürogebäuden und Flughäfen entsteht. Das Programm bietet ein vertrauenswürdiges Gütesiegel, mit dem sich Immobilien von anderen abheben können, indem sie ihr Engagement für außergewöhnliche digitale Erlebnisse unter Beweis stellen, unterstützt durch eine weltweit anerkannte Autorität im Bereich der Netzwerkmessung.

"Wir alle kennen die Frustration, wenn wir in einem Hotel, auf einer Konferenz, am Flughafen oder bei einer Sportveranstaltung ankommen und feststellen, dass die Internetverbindung quälend langsam ist", sagte Stephen Bye, Präsident und CEO von Ookla, einem Geschäftsbereich von Ziff Davis. "Heute stellt Ookla eine Lösung vor. Seit Jahren vertrauen Sie Speedtest für Ihre eigene Konnektivität. Mit Speedtest Certified erweitern wir dieses Vertrauen nun auf die Orte, die Sie besuchen. Unsere strengen Tests nehmen Ihnen das Risiko bei der Suche nach einem zuverlässigen Netzwerk und geben Ihnen ein Gütesiegel, auf das Sie sich verlassen können."

Der Zertifizierungsprozess ist gründlich und datengestützt. Speedtest Certified bietet eine umfassende und objektive Bewertung der Unternehmensnetzwerkbereitstellung eines Veranstaltungsortes und bewertet dabei wichtige Faktoren wie die Qualität der WLAN-Funkfrequenz (RF), die WLAN-Netzwerkkonfiguration, die WLAN-Netzwerksicherheitsbewertung, die Netzwerkleistungsmetriken und den ISP-Backhaul.

Objekte, die die strengen Standards erfüllen, erhalten eine hochwertige Zertifizierung, ein Gütesiegel, das durch den Namen Speedtest unterstützt wird. Zertifizierte Netzwerkeigentümer und Partner erhalten außerdem Zugang zur Speedtest Certified Digital Platform, wo sie personalisierte Einblicke erhalten, die Leistung mit anderen Speedtest Certified-Netzwerken vergleichen und gezielte Empfehlungen für Verbesserungen erhalten können.

"Speedtest Certified ist der Goldstandard in der Netzwerküberprüfung", sagte Hamdy Farid, SVP of Product bei Ookla. "Es bietet Netzwerkeigentümern, gewerblichen Immobilienentwicklern und Managed Service Providern die objektiven Kennzahlen, die sie benötigen, um Netzwerkinvestitionen zu validieren und sich in einem umkämpften Markt abzuheben. Und für den Rest von uns beseitigt es einfach das Rätselraten und macht es einfach, Standorte mit einer außergewöhnlichen und konsistenten Verbindungsqualität zu finden."

Weitere Informationen zu Speedtest Certified finden Sie unter https://www.ookla.com/speedtest-certified/.

Über Ookla

Ookla, ein weltweit führender Anbieter von Konnektivitätsinformationen, vereint das bewährte Fachwissen von Speedtest®, Downdetector®, Ekahau® und RootMetrics®, um unübertroffene Einblicke in Netzwerke und Konnektivität zu liefern. Durch die Kombination von Daten aus verschiedenen Quellen mit branchenführendem Fachwissen wandeln wir Netzwerkleistungsmetriken in strategische, umsetzbare Erkenntnisse um.

Unsere Lösungen versorgen Dienstleister, Unternehmen und Regierungen mit den entscheidenden Daten und Erkenntnissen, die sie benötigen, um Netzwerke zu optimieren, digitale Erlebnisse zu verbessern und die digitale Kluft zu überwinden. Gleichzeitig verbessern wir die realen Erfahrungen von Einzelpersonen und Unternehmen, die auf Konnektivität angewiesen sind, um zu arbeiten, zu lernen und zu kommunizieren. Von der Messung und Analyse der Konnektivität bis hin zur Förderung von Innovationen in der Branche Ookla hilft der Welt, in Verbindung zu bleiben.

Ookla ist ein Geschäftsbereich von Ziff Davis (NASDAQ: ZD), einem vertikal ausgerichteten Digitalmedien- und Internetunternehmen, dessen Portfolio führende Marken in den Bereichen Technologie, Unterhaltung, Shopping, Gesundheit, Cybersicherheit und Martech umfasst.

