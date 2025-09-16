Die globale Wirtschaft wird von einer neuen Art Unternehmen angetrieben: skalierbare Plattformökosysteme mit vorhersehbaren, wiederkehrenden Erträgen. Sie nutzen Netzwerkeffekte für exponentielles Wachstum und sind widerstandsfähig gegen Konjunkturschwankungen. Diese disruptiven Geschäftsmodelle, an der Schnittstelle von KI, Daten und digitaler Vernetzung, generieren stetige Cashflows und definieren die Investment-Chancen von morgen. Drei Unternehmen, die diese Strategie perfekt verkörpern, sind Palantir, MiMedia Holdings und Alibaba.Den vollständigen Artikel lesen ...
