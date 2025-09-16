Anzeige
16.09.2025 06:39 Uhr
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 16. September

=== 
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten September 
     Arbeitslosengeldbezieher 
     Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) 
     PROGNOSE: 4,7% 
     zuvor:  4,7% 
*** 10:00 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Rede bei Veranstaltung des 
     Institute of Banking and Finance (IEBF) an der CUNEF University 
*** 11:00 EU/Arbeitskosten 2Q 
*** 11:00 EU/Industrieproduktion Juli 
     Eurozone 
     PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,7% gg Vj 
     zuvor:  -1,3% gg Vm/+0,2% gg Vj 
*** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen September 
     PROGNOSE: 26,3 
     zuvor:   34,7 
     Konjunkturlage 
     PROGNOSE: -75,0 
     zuvor:  -68,6 
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 
*** 13:00 DE/Schaeffler AG, Kapitalmarkttag mit Vorstellung neuer Mittelfristziele 
*** 13:00 DE/VDMA, Jahresprognose 2026 
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz August 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm 
     zuvor:  +0,5% gg Vm 
     Einzelhandelsumsatz ex Kfz 
     PROGNOSE: +0,4% gg Vm 
     zuvor:  +0,3% gg Vm 
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise August 
     Importpreise 
     PROGNOSE: -0,2% gg Vm 
     zuvor:  +0,4% gg Vm 
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung August 
     Industrieproduktion 
     PROGNOSE: -0,1% gg Vm 
     zuvor:  -0,1% gg Vm 
     Kapazitätsauslastung 
     PROGNOSE: 77,4% 
     zuvor:  77,5% 
*** 16:00 US/Lagerbestände Juli 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vm 
     zuvor:  +0,2% gg Vm 
 
    - CH/Givaudan SA, Pre-Close-Roundtable 3Q 
    - BR/Unterzeichnung des Freihandelsabkommens Mercosur-Efta 
    - US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung 
***   - DE/Auktion 2,20-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2030 im 
     Volumen von 4,5 Mrd EUR 
    - GB/US-Präsident Trump, Staatsbesuch in Großbritannien 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2025 00:05 ET (04:05 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
