STROMNETZE - Die staatliche Förderbank KfW beschäftigt sich mit einer möglichen Übernahme von Anteilen an Tennet Deutschland. Das sagten mehrere Personen aus Politikkreisen und Finanzbranche dem Handelsblatt. Denkbar ist demnach etwa ein Einstieg mit 25 Prozent. Das niederländische Finanzministerium, das bisher Eigentümer der Tennet-Stromnetze in Deutschland ist, könnte bereits am Dienstag eine Entscheidung über die Zukunft des Unternehmens treffen. Zunächst dürften Anteile entweder an ein Bieterkonsortium verkauft oder an die Börse gebracht werden. (Handelsblatt)

GEWERBEIMMOBILIEN - Die Hoffnung auf eine breite Erholung am Gewerbeimmobilienmarkt in diesem Jahr ist verpufft. Große Schwachstelle bleiben die Büroimmobilien, bei denen sich noch keine Besserung abzeichnet. In diesem Punkt waren sich die Vertreter aus Wissenschaft, Kreditwirtschaft und Aufsicht auf dem Immobilientag der Börsen-Zeitung einig. Während insbesondere bei Wohnimmobilien die Trendwende geschafft sei, drohen dem wegen der Trends zum mobilen Arbeiten und zum Online-Shopping auch strukturell unter Druck geratenen Marktsegment weitere Rückschläge. Zumal bis 2028 Refinanzierungen in Höhe von mehr als 220 Milliarden Euro anstehen. "Gerade in Randlagen wird dies nicht leicht zu bewerkstelligen sein", konstatierte Tobias Just, der den Lehrstuhl für Immobilienwirtschaft an der Universität Regensburg innehat. (Börsen-Zeitung)

September 16, 2025

