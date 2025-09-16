EQS-Ad-hoc: PIERER Mobility AG / Schlagwort(e): Personalie

PIERER Mobility AG: Petra Preining neue CFO der PIERER Mobility AG und der KTM AG



16.09.2025 / 07:06 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Meldung gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) Ad hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR

Wels, 16. September 2025 PIERER Mobility AG: Petra Preining neue CFO der PIERER Mobility AG und der KTM AG Frau Petra Preining verstärkt als neue Chief Financial Officer den Vorstand der PIERER Mobility AG und der KTM AG. Die Bestellung der CFO bis 31. Dezember 2028 folgt dem Beschluss des Aufsichtsrats, den Vorstand um diese Position zu erweitern. Petra Preining übernimmt mit 16. September 2025 die Bereiche Accounting, Tax, Treasury, Controlling, Risk Management, Investor Relations und IT. Als ausgewiesene Finanzexpertin verfügt sie über langjährige internationale Erfahrung in unterschiedlichen Unternehmen. Seit 2022 war sie CFO der börsenotierten AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG tätig, davor in gleicher Position bei der börsenotierten Semperit AG Holding. Darüber hinaus hat sie verschiedene leitenden Funktionen innerhalb der B&C-Gruppe ausgeübt. Frühere berufliche Stationen führten sie zu Unternehmen wie Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH, Kraft Foods und Unilever. Petra Preining hat Betriebswirtschaftslehre an der WU Wien studiert und fungiert aktuell als Aufsichtsrätin der Frequentis AG. Gottfried Neumeister, CEO der PIERER Mobility AG: "Nach einer herausfordernden Phase aufgrund der Sanierungsverfahren in der KTM AG freuen wir uns sehr, eine erfahrene und starke Persönlichkeit für die Position des CFO gewonnen zu haben. Die Berufung des CFO in den Vorstand ist ein konsequenter Schritt, um unsere Organisation zukunftsfähig aufzustellen. Mit der Expertise und Weitsicht von Frau Preining sind wir überzeugt, dass wir unser Unternehmen wieder auf einen nachhaltigen Wachstumskurs bringen und das Vertrauen unserer Partner, Kunden, Händler und Lieferanten weiter stärken." Rechtlicher Hinweis DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER PIERER MOBILITY AG DAR. SIE IST WEDER ZUR DIREKTEN NOCH ZUR INDIREKTEN VERTEILUNG, ÜBERTRAGUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, WEDER GANZ NOCH TEILWEISE, IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER IN EINE ANDERE RECHTSORDNUNG, IN DER DIE VERTEILUNG DIESER BEKANNTMACHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT. Für weitere Informationen: Investor Relations

Hans Lang & Melinda Busáné Bellér

Tel: +43 676 4140945 or +43 676 4093711

Email: ir@pierermobility.com

Website: https://www.pierermobility.com ISIN: AT0000KTMI02; Schweizer Valorennummer (Schweiz): 41860974; Ticker-Symbol: PKTM; Bloomberg: PKTM SW, PKTM AV; Reuters: PKTM.S, PKTM.VI



Ende der Insiderinformation



16.09.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group. www.eqs.com



