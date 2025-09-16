Anzeige
Dienstag, 16.09.2025
Diese Aktie meldet Mega-Deal: Nokia & Ericsson an Bord!
WKN: A3C88F | ISIN: CA19425C1005 | Ticker-Symbol: GG1
Tradegate
15.09.25 | 21:32
11,400 Euro
-0,87 % -0,100
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
COLLECTIVE MINING LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
COLLECTIVE MINING LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
11,30011,50008:36
11,30011,50007:30
Rohstoff-Guru
16.09.2025 07:03 Uhr
278 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Kupfer-Knappheit! 800m Treffer - Jetzt Vizsla?!

Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser - und was für ein Sommer für Kupfer! Während sich der Markt erhitzt, überschlagen sich die Ereignisse - und wir schreiben Geschichte.

Dieser Artikel wird im Namen von Vizsla Copper veröffentlicht.

Der letzte Vizsla Copper-Artikel vom 7. August wurde über 212.221 Mal gelesen - ein Beweis für das explosive Interesse an Kupfer und Vizslas Platz im Rampenlicht.

Doch heute setzen wir noch einen drauf.

Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!

Der Kupfer-Showdown hat begonnen

Kupfer ist das neue Öl - und die Märkte wissen es. Im Zentrum des Umbruchs stehen erneuerbare Energien, KI, Elektrofahrzeuge und der globale Netzausbau. Alles braucht Kupfer. Und der Nachschub? Läuft aus.

  • Die International Copper Study Group warnt vor einem jährlichen Angebotsdefizit von bis zu 6 Mio. Tonnen bis 2035.
  • Die weltweit größten Minen wie Escondida und Grasberg erreichen ihren Förderhöhepunkt.
  • Analysten von Goldman Sachs bezeichnen Kupfer als "das neue Super-Metall für Dekarbonisierung".

Inmitten dieser Entwicklung liefert Vizsla Copper den Stoff, aus dem echte Neubewertungen gemacht sind.

800 Meter Kupfer: Vizsla schockt den Markt