Kupfer-Knappheit! 800m Treffer - Jetzt Vizsla?!

Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser - und was für ein Sommer für Kupfer! Während sich der Markt erhitzt, überschlagen sich die Ereignisse - und wir schreiben Geschichte.

Der letzte Vizsla Copper-Artikel vom 7. August wurde über 212.221 Mal gelesen - ein Beweis für das explosive Interesse an Kupfer und Vizslas Platz im Rampenlicht.

Der Kupfer-Showdown hat begonnen

Kupfer ist das neue Öl - und die Märkte wissen es. Im Zentrum des Umbruchs stehen erneuerbare Energien, KI, Elektrofahrzeuge und der globale Netzausbau. Alles braucht Kupfer. Und der Nachschub? Läuft aus.

Die International Copper Study Group warnt vor einem jährlichen Angebotsdefizit von bis zu 6 Mio. Tonnen bis 2035 .

. Die weltweit größten Minen wie Escondida und Grasberg erreichen ihren Förderhöhepunkt.

Analysten von Goldman Sachs bezeichnen Kupfer als "das neue Super-Metall für Dekarbonisierung".

Inmitten dieser Entwicklung liefert Vizsla Copper den Stoff, aus dem echte Neubewertungen gemacht sind.

800 Meter Kupfer: Vizsla schockt den Markt