Dienstag, 16.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Dow Jones News
16.09.2025 07:51 Uhr
MÄRKTE ASIEN/Gut behauptet nach Rekorden an der Wall Street

Von Thomas Leppert

DOW JONES-- An den Aktienmärkten in Ostasien und Australien geht es am Dienstag mehrheitlich nach oben. Damit folgen sie der Wall Street, wo zum Start in die Woche erneut Rekordhochs erreicht wurden. Für die gute Stimmung sorgt die Erwartung am Mittwoch sinkender US-Leitzinsen, zudem scheinen die Handelsgespräche zwischen den USA und China gut zu verlaufen. US-Finanzminister Bessent sagte nach Gesprächen in Madrid mit Chinas Chefunterhändler, man habe einen Rahmen für eine Einigung bezüglich der Eigentumsverhältnisse des chinesischen Social-Media-Unternehmens TikTok gefunden.

Der Nikkei-Index in Tokio gewinnt 0,5 Prozent auf 44.987 Punkte, nachdem am Montag wegen des Feiertags "Tag der Ehrung der Alten" in Japan nicht gehandelt wurde. Gesucht seien Elektronikaktien und Papiere von Handelshäuserm, heißt es. Kioxia Holdings steigen um 4,3 Prozent und Marubeni um 2,5 Prozent zu.

Wenig Bewegung gibt es an den chinesischen Börsen. In Shanghai gibt der Composite minimal nach, der HSI in Hongkong steigt dagegen um 0,1 Prozent. In Sydney legt der S&P/ASX 200 um 0,3 Prozent zu.

Star in der Region ist weiter Seoul. Dort geht es seit geraumer Zeit im Einbahnstraße nur in eine Richtung, und zwar nach oben. Aktuell legt der Kospi um weitere 1,2 Prozent zu. Hier stützt weiter, dass Pläne zur Erhöhung der Kapitalertragsteuer auf Aktien verworfen wurden. Nomura sieht zudem nun eine höhere Wahrscheinlichkeit für aufeinanderfolgende Zinssenkungen durch die Bank of Korea im Oktober und November, um eine nachhaltigere Erholung des Konsums zu unterstützen.

Die Entwicklung in den Verhandlungen gäben Anlegern grünes Licht, die neben der erwarteten Zinssenkung nach positiven Zeichen Ausschau hielten, kommentiert Dan Ives, Analyst bei Wedbush Securities. "Der Markt setzt seinen Aufwärtstrend fort und scheint sich Dingen, die Anlass zur Sorge geben sollten, wie der Verlangsamung des Beschäftigungswachstums, auszublenden", meint Liz Ann Sonders, Chef-Anlagestrategin bei Charles Schwab. "Wir befinden uns im 'Stell dich nicht gegen die Fed'-Modus."

Sich verbessernde Fundamentaldaten bei den Gewinnen seien ebenfalls ein wichtiger Treiber für die jüngst starken Gewinne an den asiatischen Börsen, sagen Vis Nayar und Ray Farris von Eastspring Investments. US-Handelsabkommen hätten in den meisten asiatischen Märkten zu höheren Gewinnprognosen für das kommende Jahr geführt. 

=== 
Index (Börse)       zuletzt    +/- %    % YTD    Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney)   8.877,80    +0,3%    +8,7%    08:00 
Nikkei-225 (Tokio)    44.986,60    +0,5%   +12,2%    08:30 
Kospi (Seoul)       3.448,10    +1,2%   +43,7%    08:30 
Shanghai-Comp.      3.856,45    -0,1%   +15,5%    09:00 
Hang-Seng (Hongk.)    26.466,45    +0,1%   +31,5%    10:00 
 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    00:00  Mo, 09:23  % YTD 
EUR/USD           1,1776     0,1   1,1765   1,1737 +13,3% 
EUR/JPY           173,14    -0,1   173,37   173,08  +6,3% 
EUR/GBP           0,8649     0,0   0,8648   0,8642  +4,6% 
GBP/USD           1,3615     0,1   1,3604   1,3582  +8,3% 
USD/JPY           147,04    -0,2   147,36   147,46  -6,1% 
USD/KRW          1.379,95    -0,4  1.385,19  1.387,35  -5,6% 
USD/CNY           7,0882    -0,1   7,0928   7,0975  -1,6% 
USD/CNH           7,1136    -0,1   7,1184   7,1229  -2,9% 
USD/HKD           7,7788    -0,0   7,7798   7,7754  +0,2% 
AUD/USD           0,6661    -0,1   0,6668   0,6662  +7,4% 
NZD/USD           0,5961    -0,2   0,5970   0,5961  +6,4% 
BTC/USD         115.481,25    -0,1 115.558,45 116.272,65 +22,6% 
 
ROHOEL           zuletzt VT-Schluss    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          63,45    63,30    +0,2%    +0,15 -12,9% 
Brent/ICE          67,61    67,44    +0,3%    +0,17 -10,6% 
 
 
METALLE          zuletzt   Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           3.684,85  3.678,50    +0,2%    +6,35 +38,8% 
Silber            42,69   42,6915    -0,0%    -0,01 +46,2% 
Platin          1.194,09  1.194,12    -0,0%    -0,03 +36,1% 
Kupfer            4,69    4,72    -0,7%    -0,03 +14,0% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewaehr) 
===

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 16, 2025 01:16 ET (05:16 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
