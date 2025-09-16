© Foto: Uncredited - Kyodo NewsDer Nikkei 225 erklimmt erstmals die Marke von 45.000 Punkten und erreicht damit einen neuen Rekord. Ein möglicher Durchbruch bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China sorgen für Rückenwind an der Börse. Der Nikkei 225 hat erstmals in seiner Geschichte die Marke von 45.000 Punkten überschritten. Am Dienstagmittag Ortszeit stieg der japanische Leitindex zeitweise bis auf rund 45.025 Punkte, fiel anschließend jedoch wieder knapp unter die 45.000-Punkte-Marke und notiert aktuell bei 44.801 Punkten (06:53 Uhr MESZ). Grund für die positive Stimmung sind vielversprechende Entwicklungen in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China, die am Sonntag und Montag in Madrid …Den vollständigen Artikel lesen ...
