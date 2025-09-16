New York/Bonn (ots) -Die globale Strategieberatung Simon-Kucher hat eine weltweite Pro-Bono-Partnerschaft mit UNICEF vereinbart. Damit knüpft das Unternehmen an die langjährige Zusammenarbeit an, die durch Spenden und projektbasierte Initiativen geprägt war. Im Rahmen der neuen Vereinbarung berät Simon-Kucher UNICEF strategisch unentgeltlich in verschiedenen Fundraising- und Engagement-Initiativen. Dazu zählen verbraucherorientierte Aktivitäten, Marktforschung sowie Partnerschaften mit dem privaten Sektor. Ziel ist es, humanitäre und entwicklungsbezogene Programme für Kinder weltweit zu unterstützen.Mit diesem Abkommen formalisieren und vertiefen die beiden Organisationen ihre bereits bestehende Zusammenarbeit, die durch Spenden und Pro-Bono-Projekte von Simon-Kucher zur Unterstützung von UNICEF-Programmen für Kinder geprägt war.Die neue Partnerschaft zeichnet sich durch ihre Vielseitigkeit aus: Sie umfasst mehrere Projektstränge in unterschiedlichen Märkten sowie ein breites Spektrum an Fundraising-Themen. Simon-Kucher berät UNICEF unter anderem bei der Erweiterung verbraucherorientierter Engagement-Maßnahmen, der Analyse des Spendenverhaltens und der Optimierung von Fundraising-Modellen. Das Ziel ist es, Reichweite und Wirkung der globalen Fundraising-Bemühungen für Kinder zu steigern."Wir sind stolz darauf, durch unsere Pro-Bono-Zusammenarbeit zu UNICEFs wichtiger Mission beizutragen", sagt Anne Rupp, Global Head of ESG bei Simon-Kucher. "Die Arbeit von UNICEF zum Schutz und zur Stärkung der am meisten gefährdeten Kinder weltweit liegt uns sehr am Herzen. Ihre Bemühungen werden von unserer Expertise in Strategie, Marketing und Commercial Excellence unterstützt.""Jetzt ist ein entscheidender Zeitpunkt, um mit dem privaten Sektor, aber auch mit der breiten Öffentlichkeit zusammenzuarbeiten und gemeinsam Maßnahmen für eine kinderfreundliche Welt voranzutreiben", sagt Carla Haddad Mardini, UNICEF Director of Private Fundraising and Partnerships. "Wir danken Simon-Kucher für die kontinuierliche Unterstützung. Die strategischen Einblicke in effektives und innovatives Fundraising helfen uns dabei, unsere Investitionen ganz gezielt so auszurichten, dass wir noch mehr für Kinder weltweit bewirken können."Weitere Informationen finden Sie in der offiziellen Ankündigung von UNICEF: https://www.unicef.org/partnerships/simon-kucher-pro-bono-partnership*UNICEF bevorzugt keine Unternehmen, Marken, Produkte oder Dienstleistungen.Über Simon-KucherSimon-Kucher ist eine globale Unternehmensberatung mit mehr als 2.000 Mitarbeitenden in über 30 Ländern. Unser Fokus: "Unlocking Better Growth". Wir helfen unseren Kunden, "besser" zu wachsen, indem wir jeden Aspekt ihrer Unternehmensstrategie optimieren, von Produkten und Preisen bis hin zu Innovation, Digitalisierung, Marketing und Vertrieb. Mit 40 Jahren Erfahrung in Monetarisierung und Pricing gelten wir als weltweit führend in den Bereichen Preisberatung und Unternehmenswachstum.simon-kucher.comFür Rückfragen und detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:Roxana Müller (Communications & Marketing Manager)Tel: +49 160 92180752Email: roxana.mueller@simon-kucher.comOriginal-Content von: Simon - Kucher & Partners, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100019081/100935099