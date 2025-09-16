Der US-Zahlungsriese PayPal zündet die nächste Entwicklungsstufe im Peer-to-Peer-(P2P)-Zahlungsverkehr. Mit PayPal-Links können Nutzer ab sofort personalisierte, einmalige Links erstellen, um Geld so einfach wie eine Nachricht zu versenden oder zu empfangen. Zudem bestätigt PayPal den baldigen Start einer neuen Krypto-Ära.Die neuen Links lassen sich direkt in Unterhaltungen einfügen - egal ob per SMS, Messenger oder E-Mail. Damit will PayPal den Geldtransfer plattformübergreifend vereinfachen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
