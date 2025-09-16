Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 16
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|15/09/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|261221.22
|5.9363
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|15/09/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|40909650.00
|245889965.95
|6.0106
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|15/09/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|2200000.00
|12076162.15
|5.4892
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|15/09/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|261379.61
|5.9563
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|15/09/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|15244377.00
|89613931.21
|5.8785
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|15/09/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|37278.00
|193971.31
|5.2034
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|15/09/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|35210000.00
|233703260.90
|6.6374
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|15/09/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|4820000.00
|28148020.86
|5.8398
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|15/09/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|2000000.00
|10151692.41
|5.0758
