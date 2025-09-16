VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 16
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-09-15
|NL0009272749
|3840000.000
|353965455.62
|92.1785
|VANECK AMX UCITS ETF
|2025-09-15
|NL0009272756
|212000.000
|18970955.44
|89.4856
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-09-15
|NL0009272772
|513000.000
|37151089.34
|72.4193
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-09-15
|NL0009272780
|360000.000
|29983065.47
|83.2863
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-09-15
|NL0009690239
|8160404.000
|308784386.28
|37.8394
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-09-15
|NL0009690247
|2518390.000
|43342330.78
|17.2103
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-09-15
|NL0009690254
|2426537.000
|30124972.58
|12.4148
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-09-15
|NL0010273801
|2681000.000
|51174094.04
|19.0877
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-09-15
|NL0010731816
|788000.000
|65973084.23
|83.7222
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-09-15
|NL0011683594
|71550000.000
|3159596124.59
|44.1593
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-09-15
|NL0010408704
|29703010.000
|1036353112.90
|34.8905
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-09-15
|NL0009272764
|328000.000
|20443014.85
|62.3263
© 2025 PR Newswire