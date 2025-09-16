Bioxyne erweitert Markteintritt in Deutschland mit ersten Cannabis-Bestellungen und Importgenehmigungen

Anzeige / Werbung

Frühe Dynamik in Deutschland

Bioxyne Limited (ISIN: AU000000BXN2) hat seinen Vorstoß nach Europa mit den ersten Importgenehmigungen und Bestellungen für medizinisches Cannabis in Deutschland vorangetrieben. Über seinen lokalen Partner hat das Unternehmen die Genehmigung erhalten, 1.550 Kilogramm Cannabisblüten zu liefern - ein entscheidender Schritt in die größte Gesundheitsökonomie des Kontinents.

Dies folgt auf eine Vereinbarung vom Juni, die einen Mindestumsatz von 5,6 Mio. AUD (3,13 Mio. €) aus dem Verkauf von Cannabisblüten nach Deutschland im Geschäftsjahr 2026 garantiert.

Bis zum 10. September hat Bioxyne bereits Bestellungen im Wert von 5,1 Mio. AUD (2,85 Mio. €) erhalten; die Auslieferungen sind für Ende September bzw. Anfang Oktober geplant.

Vertragliche Umsätze dürften übertroffen werden

Die deutschen Distributoren Farmakem und Adrex, die die Erstbestellungen aufgegeben haben, haben Nachbestellungen für November, Januar, März und Mai in Aussicht gestellt, vorbehaltlich der jeweiligen Import- und Exportgenehmigungen. Diese erwarteten Nachbestellungen könnten die ursprünglich vereinbarten 5,6 Mio. AUD übertreffen und deuten darauf hin, dass Bioxyne bereits jetzt stärker im Markt verankert ist als vorgesehen.

Für einen Neueinsteiger signalisiert eine solche Wiederholungsnachfrage sowohl das Vertrauen der Kunden als auch eine nachhaltige Umsatzbasis. Zudem unterstreicht sie die Bedeutung Deutschlands als Eckpfeiler von Bioxynes internationaler Expansion.

Deutschlands wachsender Markt

Der Zeitpunkt von Bioxynes Markteintritt ist strategisch gewählt. Der deutsche Markt für medizinisches Cannabis wächst seit der regulatorischen Liberalisierung zu Beginn dieses Jahres rasant. Analysten erwarten, dass er bis 2026 den australischen Markt im Wert von 1 Mrd. AUD übertreffen wird. Da Cannabisblüten mehr als 95% des deutschen Absatzes ausmachen, entspricht der Schwerpunkt auf Blütenlieferungen exakt der Marktnachfrage.

Ebenso wichtig ist die Einhaltung der Vorschriften. Sämtliches Cannabis, das nach Deutschland importiert wird, muss unter GMP-Zertifizierung hergestellt sein - eine Anforderung, die Bioxyne durch seinen australischen Produktionspartner BLS erfüllt. Diese Zertifizierung sichert nicht nur den Marktzugang, sondern verschafft auch Kosten- und Skalenvorteile gegenüber weniger gut vorbereiteten Wettbewerbern.

Breiter angelegte Wachstumsstrategie

Während Deutschland die unmittelbare Chance bietet, hat Bioxyne bereits angekündigt, im Geschäftsjahr 2026 auch in das Vereinigte Königreich und weitere EU-Märkte expandieren zu wollen. Das sich wandelnde regulatorische Umfeld in Europa eröffnet GMP-zertifizierten Produzenten neue Möglichkeiten, und Bioxynes frühe Erfolge in Deutschland positionieren das Unternehmen, dieses Modell andernorts zu wiederholen.

Darüber hinaus verfolgt das Unternehmen eine Diversifizierung über Cannabis hinaus - mit neuartigen Arzneimitteln, MDMA, Psilocybin und aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen - was zusätzliche Wachstumspfade und Resilienz eröffnet. Kurzfristig dürfte jedoch Deutschland als Wachstumsmotor wirken.

Ausblick für das Geschäftsjahr 2026

Das Management bezeichnet das Geschäftsjahr 2026 als ein Jahr erheblichen Wachstums, wobei die Verträge in Deutschland unmittelbare Umsatzsicherheit bieten. Sollten die Nachbestellungen wie prognostiziert eintreffen, wird Bioxyne nicht nur seine ursprünglichen Verpflichtungen übertreffen, sondern sich auch als verlässlicher Lieferant in einem der weltweit attraktivsten Märkte für medizinisches Cannabis etablieren.

Für Bioxyne ist Deutschland mehr als nur ein Einstiegspunkt. Es bildet das Fundament einer internationalen Strategie, die das Unternehmen über Australien hinaus in die reguläre europäische Gesundheitsversorgung tragen könnte.

Bioxyne Ltd

ISIN: AU000000BXN1

https://bioxyne.com/

