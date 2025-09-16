Sie läuft und läuft und läuft. Nachdem die Anteilscheine von Repsol bereits in der Vorwoche ein neues Jahreshoch markiert hatten, ging es zum Auftakt in die neue Handelswoche praktisch nahtlos weiter. 14,89 Euro mussten in der Spitze für einen Anteil am Konzern auf den Tisch gelegt werden. Damit hat sich der Kurs seit April bereits um fast 60 Prozent verteuert.Indes gibt es für den spanischen Energieproduzenten nun wieder etwas Unterstützung vom Ölmarkt. So konnten die Kurse von WTI- und Brent-Öl ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär