Dienstag, 16.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Die Ethereum-Vorreiter: Wie Republic Technologies die Infrastruktur der Zukunft aufbaut
WKN: A2DQUG | ISIN: JE00BYPZJM29
Frankfurt
16.09.25
37,200 Euro
0,00 % 0,000
16.09.2025
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 16

[16.09.25]

TABULA ICAV

Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
15.09.25LU294159908118,019,678.00EUR0183,616,255.8510.1898
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
15.09.25LU29415992481,257,577.00USD012,930,588.4710.2821
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
15.09.25LU2941599834830,386.00GBP08,440,362.3710.1644
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
15.09.25LU299452085110,923,864.00USD0112,176,750.3710.2690
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
15.09.25LU2994520935636,875.00USD06,485,313.1210.1830
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
15.09.25LU299452107325,000.00USD0254,317.8310.1727
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
15.09.25LU299452166925,000.00GBP0253,070.2710.1228
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
15.09.25LU294159916431,844.00EUR0319,884.1410.0454

© 2025 PR Newswire
