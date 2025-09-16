Die ersten Bilder des Multi-Viewing, Multi-Channel, Multi-Polarisation Imagers (3MI), vorgestellt auf der EUMETSAT-Konferenz 2025, zeigen die außergewöhnliche Fähigkeit des brandneuen Instruments, die Erdatmosphäre aus mehreren Blickwinkeln zu überwachen zur Unterstützung verbesserter Vorhersagen sowie der Luftverschmutzungs- und Klimabeobachtung.

Das allererste Bild von 3MI, aufgenommen zwischen 10:59 und 11:03 MESZ am 28. August 2025, bestätigte, dass das Instrument bereits zuverlässig arbeitet, während es seine ersten vorläufigen Datenströme liefert. Das linke Panel zeigt eine Standardansicht mit natürlichem Licht, in der Wolken und Landoberflächen hervorgehoben werden. Das rechte Panel, basierend auf Messungen mit polarisiertem Licht, offenbart weitaus feinere Details der Zusammensetzung der Atmosphäre wie subtile Wolkenstrukturen über Italien und Rauch von Waldbränden am rechten Bildrand über Griechenland. Wenn Sonnenlicht mit Partikeln in der Luft wie Tröpfchen, Rauch oder Staub interagiert, schwingt das gestreute Licht in bestimmten Richtungen eine Eigenschaft, die Polarisation genannt wird. Durch das Einfangen dieser Perspektive liefert 3MI tiefere Einblicke in die Art und Größe der Partikel in der Atmosphäre. Credit: EUMETSAT

Luftverschmutzung bleibt das führende umweltbedingte Gesundheitsrisiko in Europa. Die Belastung durch Feinstaub, Stickstoffdioxid und bodennahes Ozon wurde im Jahr 2022 mit mehr als 350.000 vorzeitigen Todesfällen in den Ländern der Europäischen Union in Verbindung gebracht. Ein leistungsstarkes neues europäisches Satelliteninstrument hat nun seine ersten Bilder aus dem All geliefert und eröffnet damit ein neues Fenster in die Atmosphäre und die Partikel, die unsere Gesundheit, unser Wetter und unser Klima beeinflussen.

Am Eröffnungstag der 30. Auflage der EUMETSAT-Meteorologischen Satellitenkonferenz präsentierten Expertinnen und Experten die ersten Bilder des Multi-Viewing, Multi-Channel, Multi-Polarisation Imagers (3MI), der entwickelt wurde, um gleichzeitig verschiedene Signaturen der Erdatmosphäre zu erfassen. Sobald das Instrument im Betrieb ist, werden die Datenströme von 3MI genauere Vorhersagen, bessere Luftqualitäts- und Klimabeobachtungen sowie einen verbesserten Gesundheitsschutz in Europa und darüber hinaus ermöglichen.

3MI, das sich an Bord des kürzlich gestarteten Satelliten Metop Second Generation A1 (Metop-SGA1) befindet, begann am 28. August 2025 etwas mehr als zwei Wochen nach dem Start mit der Aufnahme von Bildern. Die ersten Aufnahmen zeigen feinste atmosphärische Strukturen in bemerkenswerter Präzision, darunter Rauch von verheerenden Waldbränden in Südeuropa sowie eindrucksvolle Regenbogenwolken über Peru und Chile.

3MI ist das Ergebnis von mehr als 15 Jahren gemeinsamer Arbeit von EUMETSAT, der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), Leonardo, Airbus Defence and Space und einem internationalen Partnernetzwerk. Es ist Europas erstes operationelles Polarimeter im All und eines von nur wenigen weltweit. Es baut auf dem Vermächtnis des Instruments "Polarisation and Directionality of the Earth's Reflectances" (POLDER) auf einer Mission der französischen Raumfahrtagentur CNES, die gezeigt hat, wie polarisiertes Licht wertvolle Erkenntnisse über atmosphärische Partikel wie Rauch, Staub und Salz sowie über Wolkenstrukturen liefern kann.

Mit 3MI wird diese Fähigkeit nun in Europas operationelle Wettersatelliteninfrastruktur integriert. Das Instrument wird über Jahre hinweg kontinuierlich Daten liefern und zwar im Anschluss an die erfolgreichen, jüngsten hochwertigen Datenausgaben anderer Metop-SGA1-Instrumente, wie des Mikrowellen-Sounders und des Radio-Okultations-Sounders.

Phil Evans, Generaldirektor von EUMETSAT, sagte:

"2024 war das heißeste Jahr, das jemals aufgezeichnet wurde in Europa und weltweit und europäische Länder erleben zunehmend extreme Wetterereignisse, gekennzeichnet durch verheerende Hitze, Dürren, Überschwemmungen, Brände und schwere Stürme. Aus der Perspektive weit über der Erde können Wettersatelliten das Ausmaß und die Details einiger der kritischsten Wetter- und Klimageschichten der Welt sichtbar machen. Diese Perspektive spiegelt sich auch im diesjährigen Konferenzthema wider: from space to safety. Die Diskussionen in Lyon werden untersuchen, wie Satellitendaten genutzt werden können, um Vorhersagen zu verbessern, Reaktionen auf den Klimawandel zu stärken und es nationalen und regionalen Stellen zu ermöglichen, Dienste bereitzustellen, die Leben, Eigentum und Wirtschaft schützen. Durch die Zusammenführung einer so vielfältigen Gemeinschaft können bessere Verbindungen und Wissen entstehen, die Daten in konkrete Maßnahmen für Menschen in Europa und weltweit verwandeln."

Virginie Schwarz, Geschäftsführerin von Météo-France, sagte:

"Regierungen, Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger benötigen zuverlässige Wetter- und Klimadienste mehr denn je. Für die von Météo-France bereitgestellten Wetter- und Klimadienste sind meteorologische Satellitendaten unverzichtbar sie liefern über 90 der Informationen, die in unser globales numerisches Wettervorhersagemodell einfließen. Sie unterstützen unsere Vorhersagen und Klimabeobachtungen und geben Entscheidungsträgern das Wissen, das sie benötigen, um schneller und wirksamer zu handeln, da der Klimawandel immer extremere Wetterereignisse verursacht. Was diese Konferenz so wichtig macht, ist die Gelegenheit, Ideen auszutauschen, voneinander zu lernen und Partnerschaften zu stärken. Die Delegierten werden nicht nur mit neuen Erkenntnissen abreisen, sondern auch mit Verbindungen, die weit über die Woche hinaus Bestand haben werden, die wir gemeinsam in Lyon verbringen."

