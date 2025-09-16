Hannover (ots) -Mit dem Relaunch der Corporate Website präsentiert die Schlütersche ihren neuen Markenauftritt: modern, klar und lösungsorientiert. Der Claim "Wissen wie." bringt auf den Punkt: Die Schlütersche liefert relevantes Wissen - und zeigt, wie daraus konkrete, wirksame Lösungen entstehen. Ob im Marketing, im Recruiting oder beim Vermitteln von Fachwissen: Hier trifft Wissen auf Umsetzungskompetenz.Ingo Mahl, CEO der Schlüterschen Mediengruppe: "Unser Antrieb ist es, Menschen zu helfen, in ihrem beruflichen oder unternehmerischen Schaffen exzellent und erfolgreich zu sein. Dies erreichen wir über fundiertes Fachwissen und die Fähigkeit, es in konkrete Lösungen zu übersetzen. Wir verbinden Know-how mit Technologie, bringen Unternehmen mit ihren Zielgruppen zusammen und schaffen so wirksame Verbindungen. All das fasst unser neuer Claim zusammen - Wissen wie."Der neue Markenauftritt wurde durch die hauseigene Digitalagentur The Digital Architects in Zusammenarbeit mit studio ricardodesign entwickelt. Ricardo Gantschnigg, Inhaber von studio ricardodesign erläutert: "Entscheidend war, die vielfältigen Perspektiven innerhalb des Unternehmens einzubeziehen - so konnte eine Identität entstehen, die von allen getragen wird. Das neue Erscheinungsbild baut auf den Werten der Schlüterschen auf und übersetzt sie in eine klare, zukunftsfähige visuelle Sprache, die Orientierung gibt und gleichzeitig flexibel genug ist, um in allen digitalen Kanälen variantenreich eingesetzt zu werden."Technologie aus dem eigenen HausDie Corporate Website wurde ebenfalls von The Digital Architects umgesetzt und basiert vollständig auf COCO, dem All-in-One-Marketingtool der Schlüterschen. Geschäftsführer Yannic Tremmel führt aus: "Die Website überzeugt mit einem modernen, aufgeräumten Design, digitaler Barrierefreiheit und einer klaren User-Führung. Das animierte Keyvisual symbolisiert die Fähigkeit, komplexe Anforderungen des Mittelstands durch Struktur, Know-how und Expertise lösbar zu machen." COCO ist eine zentrale Plattform für digitale Kommunikation und ermöglicht eine effiziente und medienübergreifende Steuerung aller Inhalte. Die Corporate Website der Schlüterschen zeigt die Anwendungsmöglichkeiten des Tools - und unterstreicht die digitale Kompetenz der Mediengruppe.Über die Schlütersche MediengruppeDie Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG wurde 1747 gegründet und bildet zusammen mit ihren bundesweiten Beteiligungen die Schlütersche Mediengruppe. Als Mediendienstleisterin für mittelständische Unternehmen konzipiert die Schlütersche Werbe- und Marketingkonzepte - digital, in Print oder crossmedial, alles aus einer Hand. Ob Industrie, Handwerk, Tiermedizin, Automotive & Mobility, Medizin oder Recht: Das Portfolio als digitale Lösungsanbieterin für den Mittelstand umfasst führende Fachmedien, maßgeschneiderte Marketinglösungen und Recruiting Services.Ergänzt wird die Produktpalette durch die Ratgeberliteratur des Humboldt-Buchverlags. Weitere Geschäftsfelder der Schlüterschen sind kommunale Wirtschaftsmedien und Ausbildungsratgeber. Durch die Verbindung von Fach- und Branchenexpertise mit einer Vielzahl von Medien- und Kommunikationsdienstleistungen sowie dem All-in-one Marketing-Tool COCO ermöglicht die Schlütersche ihren Zielgruppen stets maßgeschneiderte Lösungen. Weitere Informationen unter schluetersche.de.Pressekontakt:Frauke WölbertUnternehmenskommunikationpresse@schluetersche.deTelefon: 0511 8550-8356Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KGHans-Böckler-Allee 730173 HannoverOriginal-Content von: Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/57471/6118444